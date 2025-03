Captain America: Brave New World mantiene la vetta al Box Office USA

Al suo terzo weekend di programmazione nelle sale americane, Captain America: Brave New World si avvia a mantenere la prima posizione, anche dopo il calo del 68% la settimana precedente, il terzo peggior crollo nel secondo weekend per un film Marvel dietro solo a Ant-Man and The Wasp: Quantumania (-69%) e The Marvels (-78%).

La pellicola con Anthony Mackie ha incassato altri 3.6 milioni di dollari nella giornata di ieri, in calo del 50% rispetto ai 7.2 milioni di dollari dell’incasso giornaliero di una settimana fa. Quello in USA si appresta comunque a essere un weekend abbastanza tranquillo nelle sale, in quanto monopolizzato dalla serata degli Oscar.

Secondo gli analisti, il film dovrebbe, se tutto va bene, oltrepassare i 150 milioni di dollari negli USA domenica, mentre dovrebbe quasi sicuramente superare Eternals, che aveva macinato 164 milioni di dollari. Dovrà inoltre cercare di superare i numeri del primo film della saga sull’eroe a stelle e strisce, che nel 2011 incassò 176 milioni.