Captain America: Brave New World conquista il botteghino USA e mondiale

Uscito venerdì in oltre 4100 sale americane, Captain America: Brave New World è ormai proiettato verso un esordio di 100 milioni di dollari al Box Office USA, diventando così la prima pellicola a superare questa cifra nel 2025. L’apertura nel resto del mondo del film Marvel Studios diretto da Julius Onah e interpretato da Anthony Mackie è di 92.4 milioni di dollari, per un totale complessivo di 192.4 milioni di dollari.

L’apertura del nuovo capitolo del franchise è il quarto weekend del Presidents Day più grande di sempre, dietro Black Panther (242 milioni), Deadpool (152 milioni) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (120 milioni).

Secondo indiscrezioni, la Disney avrebbe speso circa 22 milioni di dollari in spot pubblicitari, che hanno attirato 926 milioni di impressioni tv domestiche.