Buon compleanno, Becco Giallo: celebrando 20 anni di storie

Per ripercorrere insieme l’attività della casa editrice padovana, fondata nel 2005 da Guido Ostanel e Federico Zaghis, Becco Giallo ha pensato a una serie di incontri a ingresso gratuito in compagnia delle sue autrici, autori e ospiti d’eccezione, che animeranno lo Spazio Stria in Piazza Gasparotto n. 4 a Padova venerdì 23 e sabato 24 maggio.

Si inizierà alle 18.30 per concludere le due serate con i Dj Set targati Guardingo e Al Buscaglione.

Venerdì 23 maggio saranno ospiti: Chiara Meloni, illustratrice e attivista conosciuta nel web come @chiaralascura, co-fondatrice dell’organizzazione no-profit Belle di Faccia e autrice per BeccoGiallo di Queeranta. Meglio tardi che mai; Eva Cabras, critica televisiva e attivista coraggiosa, fondatrice della pagina Watch Me Jiggle, in cui si discute di rappresentazione grassa e queer nel mondo dell’audiovisivo; ospite invece in un talk dedicato a musica e letteratura sarà Murubutu, rapper e insegnante di storia e filosofia, autore di diversi libri pubblicati da BeccoGiallo per i disegni di Ernesto Anderle/Roby il pettirosso (RAPconti illustrati, Storie d’amore con pioggia e Dante a Tempo di Rap).

Sabato 24 maggio saranno ospiti: il fumettista Claudio Calia, autore trevigiano e padovano d’adozione, specializzato in graphic journalism e autore di molte pubblicazioni per la casa editrice, come il suo nuovo titolo Dov’è la bellezza?, dedicato a Kamaran Najm, il primo fotoreporter di guerra iracheno e fondatore di “Metrography”, la prima agenzia indipendente del Paese; seguirà il talk della divulgatrice, sessuologa e ginecologa Chiara Gregori, autrice con la passione per una comunicazione schietta e consapevole che dal 1999 lavora a stretto contatto con le donne migranti, sostenendole nella gravidanza e nell’assistenza sanitaria riproduttiva (autrice fra l’altro de La sessualità spiegata alle bambine e ai bambini, Per piacere, e Oggi mi sento una favola!, dedicato al cambiamento ormonale femminile); il fumettista e illustratore Paolo Castaldi, autore di fama internazionale, che presenterà il suo Etenesh. L’odissea di una migrante; seguirà l’incontro Una notte nella Padova partigiana, un’occasione per ripercorrere l’impegno e il ruolo che la città di Padova e le sue cittadine e cittadini hanno avuto nella lotta per la Resistenza a partire dal volume Il bisnonno fischiettava – una notte nella Padova partigiana, di Antonio Massariolo e Giorgio Romagnoni, progetto nato in collaborazione con il BoLive.

Saranno presenti alla due-giorni gli stand di associazioni e autoproduzioni editoriali, fra cui Oblò-APS, Paolo Gallina, Icaro Tuttle, Officina Infernale, Nycky Daigoro, Chiara Abastanotti, e diversi disegnatori e disegnatrici impegnate in performance di live painting.