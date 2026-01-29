Letture in breve #50

La prima uscita del 2026 di Gallucci Balloon è un piccolo librettino quadrato tanto leggiadro e delicato nei contenuti quanto curato e ricercato nella veste editoriale. L’autrice è Marion Fayolle, di cui l’editore ha già pubblicato varie opere, e il tema del volumetto come racconta il titolo è l’attrazione, descritta nello stile surrealista e mai volgare che la contraddistingue.

Le immagini, una in ciascuna pagina, raccontano che cosa siano un incontro, una relazione che da esso può nascere e l’affetto che si instaura in essa tra due esseri umani. L’attrazione genera un’unione, ovviamente fisica, che Fayolle rappresenta come una fusione dei corpi senza soluzione di continuità tra l’uno e l’altro.

Le fusioni rappresentate su pagina racchiudono amore, incanto, ma anche dipendenza talvolta; dai corpi disegnati traspaiono amore, desiderio, erotismo mai esplicito, ironia e anche dolore, distacco, strappi e rotture. Quasi che l’attrazione sia il metro fisico di un rapporto di amore tra due persone, l’indicatore visibile ed evidente della voglia di stare assieme.

David Padovani