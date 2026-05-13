Star Comics al Salone del Libro 2026: gli ospiti, gli eventi e le novità

COMUNICATO STAMPA

L’appuntamento con l’edizione 2026 del Salone del Libro è imminente: dal 14 al 18 maggio anche Star Comics parteciperà alla più importante fiera italiana dedicata all’editoria. Anche quest’anno, allo stand Star Comics (padiglione 1, stand C40-D39) gli appassionati di manga e fumetti occidentali troveranno alcune importanti novità in anteprima. Inoltre, non mancheranno firmacopie con gli autori e interessanti panel di approfondimento legati al mondo Star Comics.



GLI OSPITI

I lettori potranno incontrare tre autori apprezzatissimi, che hanno contribuito al successo della rivista europea MANGA ISSHO.

Sarà con noi Matteo Bussola, premiato scrittore best-seller e fumettista che su MANGA ISSHO ha pubblicato la toccante storia LA RAGAZZA CHE FACEVA COMPARIRE IL MONDO, disegnata dal talentuosoFausto Chiodoni.

Non mancherà poi Mirka Andolfo, autrice del grandissimo successo SWEET PAPRIKA, pubblicato anche in Giappone e vincitore dell’Harvey Award come miglior fumetto internazionale, e del più recente BLASFAMOUS, in nomination agli Eisner Award 2024. L’autrice ha pubblicato su MANGA ISSHO n. 3 e 4 la short story in due capitoli NONNA’S KITCHEN.

Sarà nostra ospite anche Federica Di Meo, disegnatrice del global manga ONEIRA, scritto dallo sceneggiatore francese Cab. Sempre insieme a Cab, la disegnatrice ha realizzato su MANGA ISSHOONEIRA – PATH OF THE BLEEDING STAR, spin-off della serie principale.



FIRMACOPIE

I tre autori, Matteo Bussola, Mirka Andolfo e Federica Di Meo, saranno protagonisti di due firmacopie dedicati a MANGA ISSHO, presso lo stand Regione Umbria (Pad Oval, Stand V102-W101/V118-W117):

· Venerdì 15 maggio, al termine del panel intitolato MANGA ISSHO – Nuove prospettive del manga made in Europe, dalle 16:00 alle 17:30.

· Sabato 16 maggio, dalle 12:00 alle 13:00.

Per partecipare ai firmacopie sarà necessario acquistare un numero qualsiasi di MANGA ISSHO presso lo stand Star Comics oppure presso lo stand Regione Umbria, dove verrà fornito un apposito tagliandino, da mostrare all’addetto prima della sessione di firmacopie.

EVENTI

Di seguito, tutti gli eventi organizzati in occasione della fiera torinese:

· Giovedì 14 maggio, ore 16:15, Sala fumetto. HEAVEN OFFICIAL’S BLESSING – LA BENEDIZIONE DELL’UFFICIALE DIVINO: Il fascino dell’immaginario danmei, fra romanzi e manhua

Con Claudia Calzuola, Manuela D’Alessandro, Lin Lin, Alessandra Pezza

In collaborazione con Oscar Mondadori

Il danmei ha riscritto l’immaginario romantico della fiction cinese, cogliendo l’attenzione dei lettori di tutto il mondo. Oscar Mondadori, editore della serie di romanzi, e Star Comics, editore del manhua, approfondiscono insieme gli immaginari narrativi e le simbologie della serie di Mo Xiang Tong Xiu.

· Venerdì 15 maggio, ore 16:00-17:30, Stand Regione Umbria. MANGA ISSHO: Nuove prospettive del manga made in Europe

Con Mirka Andolfo, Matteo Bussola, Federica Di Meo, Claudio Ferracci, Cristian Posocco

MANGA ISSHO, la prima rivista europea di manga, festeggia il suo primo anno di serializzazione. Come si sviluppa il lavoro di un mangaka? Qual è il futuro dei global manga in Italia e in Europa? Ce lo raccontano autori di fama internazionale!

A seguire firmacopie con i tre autori.

· Venerdì 15 maggio, ore 18:30, Sala fumetto. Dal romanzo al manga: STRANI DISEGNI e il nuovo volto del terrore

Con Matteo Bussola, Cristian Posocco, Paolo Valoppi

In collaborazione con Einaudi

Il romanzo bestseller del misterioso YouTuber giapponese Uketsu ha rinnovato il genere crime. Dopo essere divenuto un vero e proprio caso editoriale, STRANI DISEGNI diventa un manga grazie alle matite di Aiba Kikou. Mistero, angoscia, inquietudine. Qual è il nuovo volto del terrore?

· Sabato 16 maggio, ore 10:30 – 11:30, Bookstock. IsshoLab: Impara a disegnare il tuo manga!

Con Federica Di Meo

Il viaggio attraverso Manga Issho non si limita solo allo sfogliarne le pagine, ma a coinvolgere i lettori nella creazione di una storia a fumetti. Come strutturare il racconto? Quali sono le tecniche base del disegno nel manga? Un laboratorio dedicato ai giovani aspiranti mangaka.

· Domenica 17 maggio, ore 13:00, Sala fumetto. UOMO X MACCHINA: THE GHOST IN THE SHELL ai tempi della AI

Con Emilio Cozzi, Cristian Posocco, Luca Valtorta

Nel 1989 THE GHOST IN THE SHELL rivoluziona il manga fantascientifico diventando una serie di culto. Nel 2026, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il mondo disegnato da Shirow Masamune sembra non essere più solo una fantasia. Quale sottile linea separa l’uomo dalla macchina?

NOVITÀ EDITORIALI

Come sempre, sarà possibile trovare allo stand Star Comics le migliori uscite manga e comics. Non mancheranno inoltre alcune attese novità editoriali.

Tra queste, ci sarà il primo volume di RE-LIVING MY LIFE WITH A BOYFRIEND WHO DOESN’T REMEMBER ME, la cui uscita è prevista per il 19 maggio. La serie rivelazione di Eiko Mutsuhana e Gin Shirakawa – nominata ai prestigiosi Manga Taisho Awards – ha ottenuto un grande successo in patria e all’estero e ora arriva finalmente in Italia per rapire il cuore degli appassionati e le appassionate del manga shojo.

Non mancherà anche THE GHOST IN THE SHELL OMNIBUS, pubblicato da Star Comics il prossimo 26 maggio in occasione dell’uscita della nuova serie animata di Science SARU, nel 2026. Si tratta di una spettacolare edizione Omnibus: un volume di grande formato, con oltre 800 pagine di cui alcune a colori, che include Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 1.5 e Ghost in the Shell 2.

Presso lo stand Star Comics saranno in vendita anche alcune attesi volumi in uscita il 19 maggio: RURIDRAGON n. 4, KAGURABACHI n. 8, FUSHIGI YUUGI n. 5 e, per l’etichetta Astra, HELLBOY n. 9 e I MITI n. 2 – EDIPO, ANTIGONE, DEDALO E ICARO.