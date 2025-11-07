Il cuore, l’anatomia e gli esseri umani in un fumetto da BeccoGiallo

Graphic Anatomy è il peculiare progetto di una collana di Becco Giallo che mescola tra loro divulgazione e fumetto in diverse forme. Cuore. Biografia a fumetti di un organo rappresenta il secondo volume della serie, dopo Pancreas (di cui trovate qui la recensione).

L’intenzione di un approccio interdisciplinare è chiaro già dalla scelta dei creatori e degli esperti coinvolti di volta in volta. Gli autori della collana sono infatti Stefano Ratti, medico chirurgo, e Veronica Moretti, una sociologa: un connubio che ci fa intuire come l’approccio non voglia limitarsi a un approfondimento anatomico o al solo aspetto medico. In questo volume i creatori si avvalgono per la consulenza scientifica della collaborazione di Luca di Marco, professore associato in cardiochirurgia all’università di Bologna, e Christian Gagliardi, cardiologo.

Per approfondire i temi legati all’organo in questione, attraverso il fumetto, vengono presentate le storie di pazienti che si sono ritrovati ad affrontare una particolare patologia cardiaca.

Il progetto presenta quindi due anime.

La prima parte del volume è rappresentata da una breve introduzione di alcune pagine nelle quali viene spiegato nel dettaglio il funzionamento del cuore e, brevemente, la storia delle scoperte mediche in merito. Qui il fumetto si orienta più ad un approccio a cavallo tra l’illustrazione e l’infografica.

La seconda parte si orienta invece su una chiave più narrativa che mette la componente umana al centro. Ogni capitolo è introdotto e intitolato con il semplice nome di battesimo del suo o della sua protagonista e ce ne racconta la storia in relazione alla scoperta della propria patologia e alle seguenti cure.

Una cardiomiopatia dilatativa che impone un trapianto, per Massimiliano; un difetto interatriale, per Francesco; un’amiloidosi, per Beatrice; l’innesto di un peacemaker a 7 anni per un difetto nella conduzione dello stimolo elettrico intracardiaco, per Francesca; una cardiomiopatia dilatativa in parallelo a una malattia polmonare, per Gianni; un’infarto, per Sergio: si tratta di brevi storie raccontate in prima persona che ci illustrano le paure e le difficoltà affrontate dai pazienti.

I loro casi diventano in parallelo anche pretesti per raccontare i percorsi clinici, mescolando tra loro le componenti più umane ed empatiche – attraverso il vissuto privato, ma anche in relazione alle persone vicine ai pazienti – e approfondimenti e chiarimenti a proposito delle patologie stesse e delle diverse forme di cura adottate.

La malattia viene così raccontata come una condizione che non può essere disgiunta dalla componente umana del malato, tanto quanto non può esserlo la cura, facendo così emergere nei diversi racconti temi come l’empatia e la speranza.

A chiudere questo percorso, un glossario per i termini tecnici e alcune tavole anatomiche dedicate al cuore.

Al lavoro sul fronte grafico ci sono diverse mani. Per questo volume abbiamo Matteo Farinella (autore dell’introduzione), Elena Mistrello (che disegna i capitoli dedicati ai pazienti) e Ernesto Anderle (autore delle tavole anatomiche).

L’approccio utilizzato sfrutta soprattutto un elemento cardine della rappresentazione disegnata, ovvero la costruzione di metafore visive. La rappresentazione del corpo come una città per mostrare in una singola tavola in maniera chiara e immediatamente comprensibile le meccaniche del funzionamento dell’organo – come succede nell’introduzione – o utilizzare elementi legati alla montagna, passione di uno dei pazienti raccontati, per mostrare passaggi del suo percorso clinico come una scalata in cui incontrare difficoltà o trovare cartelli che danno indicazioni a parti del corpo, sono due esempi di come viene utilizzato questo approccio. Il risultato permette chiarezza ed efficacia, soprattutto dato che tutta l’operazione è composta da parti di lunghezza contenuta: ogni storia è composta da appena una dozzina di tavole, all’interno delle quali il racconto può abbracciare anche un ampio lasso di tempo.

La gabbia e la regia dei capitoli dedicati ai pazienti è varia, passando da tavole più classiche a composizioni con diverse vignette scontornate o che assumono forme geometriche differenti dai canonici rettangoli. Benchè efficace nei dettagli ed evocativo, ricco di intuizioni nella regia, il tratto di Mistrello non manca di qualche incertezza sulle figure umane, le cui posture e proporzioni non sono sempre ottimali.

A garantire una certa coerenza tra i disegnatori coinvolti, il volume è in bicromia, con il rosso che, in diverse gradazioni, si aggiunge al bianco e nero (nel caso del Pancreas il colore scelto era il verde).

Oltre il tema della divulgazione, Graphic Anatomy è un nuovo tassello che esplora e dimostra le potenzialità comunicative del media fumetto, in grado di fondere tra loro esigenze diverse come l’approfondimento scientifico, l’informazione e il racconto per costruire un quadro che permette di mantenere solide e in equilibrio tra loro chiarezza, immediatezza e fattore umano, in quello che è anche un esercizio di empatia.

Abbiamo parlato di:

Cuore. Biografia a fumetti di un organo

Veronica Moretti, Stefano Ratti, Matteo Farinella, Elena Mistrello, Ernesto Anderle

BeccoGiallo, 2025

144 pagine, brossura con alette, colori – € 19,50

ISBN: 9788833143675