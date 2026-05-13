Tintin: Peter Jackson annuncia nuovo film in lavorazione

13 Maggio 2026
di
Dopo anni di attesa e rinvii, il regista annuncia un nuovo film sul personaggio di Hergè.
Tintin

Presente al Festival di Cannes, dove ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera, il regista Peter Jackson ha annunciato di stare lavorando a un nuovo film su Tintin dopo Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, prodotto dallo stesso Jackson e diretto da Steven Spielberg.

Il regista ha detto di stare attualmente lavorando sulla sceneggiatura del progetto e che pianifica di dirigere lui stesso la pellicola.

Di un secondo capitolo incentrato sul personaggio di Hergè si parla da anni, fin dopo l’uscita del primo film, che incassò nel mondo 373 milioni di dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli