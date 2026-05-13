Tintin: Peter Jackson annuncia nuovo film in lavorazione

Presente al Festival di Cannes, dove ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera, il regista Peter Jackson ha annunciato di stare lavorando a un nuovo film su Tintin dopo Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, prodotto dallo stesso Jackson e diretto da Steven Spielberg.
Il regista ha detto di stare attualmente lavorando sulla sceneggiatura del progetto e che pianifica di dirigere lui stesso la pellicola.
Di un secondo capitolo incentrato sul personaggio di Hergè si parla da anni, fin dopo l’uscita del primo film, che incassò nel mondo 373 milioni di dollari.