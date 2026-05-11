La corsa di Supergirl

Supergirl

A meno di due mesi dal debutto nelle sale, continua l’accelerazione della campagna promozionale del film DC Studios con protagonista Milly Alcock. Nei giorni scorsi, Warner Bros. Discovery ha annunciato una nuova parnerships con Milk-Bone, famoso marchio americano di biscotti per cani fondato nel 1908 dalla F.H. Bennett Biscuit Company. La nuova collaborazione è incentrata sia sull’eroina del DC Universe sia sul suo fedele cane Krypto per una campagna di packaging a tema sui prodotti per cani che mette in risalto entrambi i personaggi.

La campagna di Mil-Bone, Warner Bros. Discovery e DC Studios, disponibile fin da subito nei punti vendita degli Stati Uniti, punta a sottolineare il ruolo di Krypto come fedele compagno di Supergirl e a rafforzare temi quali la lealtà, il coraggio e l’eroismo per connettersi così con un vasto pubblico invitando a “trattare il proprio cane come un supereroe”. Per l’occasione, è stato diffuso anche uno spot promozionale con protagonista il supereroe a quattro zampe.

Altra interessante partnership degli ultimi giorni è quella con la NBA in occasione dei playoff che dureranno fino al mese di giugno e la partecipazione del giocatore dei New York Knicks Karl-Anthony Towns in uno speciale spot per la pellicola. Nel video, Towns rivela una ragione cosmica per il suo ritardo agli impegni di basket alla fidanzata Jordyn Woods, affermando di essersi “perso nello spazio” con la Ragazza d’Acciaio. Il promo infatti inserisce la star NBA in alcune scene del film, mostrandolo come compagno di Supergirl durante le sue avventure interplanetarie. Towns spiega che Supergirl “adora parlare di basket” e non si fa problemi a esprimere le sue opinioni, definendola un’abile oratrice che “difende con tenacia le sue idee”.

La promozione si fa fortemente visiva anche grazie all’installazione, presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, di tre enormi poster dalle dimensioni di un cartellone pubblicitario del lungometraggio diretto da Craig Gillespie.

Gli studios sono quelli dove è stata girata parte del film, e quindi rivestono un ruolo molto forte nel trasformarsi da enorme complesso cinematografico in una sorta di vetrina di forte impatto per l’uscita nelle sale.

Medesimo impatto sta avendo la campagna promozionale anche in Corea del Sud, con i cinema del paese asiatico che stanno spingendo fortemente il marketing in quello che è uno dei mercati globali più importanti per il risultato al botteghino e dove il pubblico femminile è uno tra i più numerosi, definito dagli analisti una delle componenti più attive e molte volte anche forza trainante per il successo di un film.

Infine, altra iniziativa legata a Supergirl è quella di GT’s Living Foods, azienda leader nel settore del benessere, che per l’occasione ha realizzato tre nuovi prodotti della linea SYNERGY Raw Kombucha ispirati all’eroina DC Comics, con tre bevande le cui miscele fruttate dovrebbero riflettere la forza, l’ottimismo e l’emancipazione del personaggio.

Le bevande proposte sono “Guava Goddess”, una miscela base di guava, “Peach Paradise”, una fusione di pesca matura e infine “Trilogy”, una delle varietà più riconoscibili del marchio, che combina lampone, limone e zenzero. Noto per la sua profondità e armonia, il sapore sottolinea l’idea di forza attraverso l’equilibrio, un attributo centrale nella narrazione del film.

Spider-Man: Brand New Day

La campagna promozionale legata al film Sony/Marvel Studios non ha ancora ingranato la quarta, ma piccoli segnali si stanno avendo dal merchandise, che inizia piano piano ad emergere. Tra le linee da evidenziare vi sono quelle di Hasbro e LEGO, che vedono al centro non solo l’arrampicamuri, ma anche l’alter ego di Bruce Banner.

La linea Hasbro è composta da Spider-Man Power-Charge (tre modalità ognuna con luci, effetti sonori e frasi uniche: Modalità Anti-Gamma, Modalità Ragnatela, Modalità Ragnatela Potente), una maschera luminosa di Spider-Man con più di 30 suoni e frasi, con le lenti degli occhi luminosi che reagiscono a diverse frasi. Gli accessori continuano con un Carro armato “Spider-Man Super Chompin” in modalità strada e modalità fuoristrada, con inclusi lancia-proiettili, e una maschera elettronica parlante di Hulk nella sua versione “Savage” con più di 10 effetti sonori e frasi, e con l’opzione di muovere le sopracciglia e aprire la bocca.

Per quanto riguarda invece l’azienda dei mattoncini, la linea comprende LEGO Marvel Spider-Man – (813 pezzi, incluse 24 articolazioni mobili), LEGO Marvel Spider-Man – Inseguimento con il trasporto carcerario (367 pezzi, incluso un trasportatore a 6 ruote e vari personaggi) e infine LEGO Marvel Spider-Man contro Hulk – Epic Clash (534 pezzi, include un edificio per uffici, personaggi e un carretto degli hot dog).