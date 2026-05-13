Il trailer ufficiale di Wildwood, nuovo film dei Laika Studios

I Laika Studios hanno diffuso il trailer ufficiale di Wildwood, film di animazione realizzato con la tecnica dello stop-motion diretto da Travis Knight (Bumblebee, Masters of The Universe) e in uscita nelle sale USA dal 23 ottobre. Lo potete vedere di seguito.
Dagli autori di Coraline, Wildwood è un’avventura travolgente oscuramente magica: è la storia di una giovane ragazza che si addentra in una pericolosa foresta segreta per salvare il fratello: un’odissea plasmata dall’amore, dal potere e dal coraggio di affrontare l’ignoto.