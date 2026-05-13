Il trailer ufficiale di Wildwood, nuovo film dei Laika Studios

13 Maggio 2026
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Arriva il trailer per la pellicola di animazione in stop-motion.
Wildwood

I Laika Studios hanno diffuso il trailer ufficiale di Wildwood, film di animazione realizzato con la tecnica dello stop-motion diretto da Travis Knight (Bumblebee, Masters of The Universe) e in uscita nelle sale USA dal 23 ottobre. Lo potete vedere di seguito.

Dagli autori di Coraline, Wildwood è un’avventura travolgente oscuramente magica: è la storia di una giovane ragazza che si addentra in una pericolosa foresta segreta per salvare il fratello: un’odissea plasmata dall’amore, dal potere e dal coraggio di affrontare l’ignoto.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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