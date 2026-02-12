Letture in breve #51

La storia, tratta da un evento realmente accaduto, racconta del perverso e inquietante rapporto tra un padre, violento e tossicodipendente, e le due figlie Ana e Anny. Le due e il figlio disabile di Anny, avuto durante uno dei numerosi abusi dal padre, decidono di scappare dal cottage tra i boschi. Inizia una fuga rocambolesca per la loro salvezza, braccati dal genitore ormai accecato dalla follia (trucida due poliziotti con una motosega, tra le altre cose) e da Costello, signore della droga intento a recuperare la merce affidata al padre delle ragazze. Tratto dal lungometraggio omonimo di Patricio Vallarades con il contributo di Andrea Cavaletto, il fumetto adattato da Lorenzo Scipioni è un concentrato di violenza e orrore. Una storia splatter e scioccante che ipnotizza il lettore con le sue tavole spettacolari e dallo stile iperrealistico. Alcune soluzioni visive e sperimentazioni sono meravigliose da ammirare, conferendo ancora più forza alla trama che diverte da matti se si è fan dei b-movie horror. Astenersi dalla lettura agli stomaci deboli!

Domenico Rotella