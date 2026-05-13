VisionQuest: prime immagini e data debutto serie Disney Plus

13 Maggio 2026
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Agli Upfront Disney i primi dettagli sulla nuova serie con il ritorno del sintezoide.
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La serie VisionQuest, che segnerà il ritorno di Paul Bettany nel ruolo di Visione, debutterà ufficialmente sulla piattaforma Disney Plus il prossimo 14 ottobre, come rivelato dallo stesso attore durante la presentazione dei prossimi progetti al Disney Upfront.

Lo spin-off di WandaVision, che concluderà la trilogia composta anche dalla serie Agatha All Along, è ambientato dopo gli eventi dello show con Elizabeth Olsen e vede Visione cercare di recuperare la propria memoria.

Nel corso della presentazione è stato mostrato un trailer che anticipa i collegamento con le due serie precedenti, oltre a mostrare l’attore James Spader nei panni di Ultron.

Il cast comprende anche Todd Stashwick nel ruolo di Paladin, un mercenario antieroe moralmente ambiguo che agisce come assassino prendendo di mira la tecnologia di Visione, e Faran Tahir, che riprende il ruolo di Raza, il leader dei Dieci Anelli visto in Iron Man, primo film ad inaugurare il Marvel Cinematic Universe.

Confermata anche la presenza nel cast delle attrici Lauren Morais e Diane Morgan. La prima sarà Lisa Molinari, personaggio collegato a Tomas Shepherd (Ruaridh Mollica), mentre la seconda interpreterà una donna che lavora per Paladin.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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