Bao publishing presenta: “Salva il mondo all’ultimo canestro 2”

Comunicato stampa

Da BAO Publishing un nuovo titolo della linea Aiken: Salva il mondo all’ultimo canestro vol.2 di Nemu Yoko.

Il dio Kamiya ha dovuto dare prova dei suoi poteri per convincere le ragazze del liceo Dadakusa a dare il meglio di loro nelle partite, quindi ora si fa sul serio! Ma il cuore della giovane Torako e delle sue compagne è ancora altrove, in bilico tra la paura di cambiare e la voglia di innamorarsi per la prima volta.

Basterà un rigoroso programma di allenamenti per scongiurare la fine del mondo? E perché alle ragazze la cosa sembra importare… ma solo fino a un certo punto? Un manga delizioso, atipico e ironico, ma anche profondo e pieno dei tipici batticuori di fine adolescenza, che sarà completo in quattro volumi.

Nemu Yoko,

Salva il mondo all’ultimo canestro vol.2

Numero pagine: 192, b/n, formato 12.6 x 18 cm, brossurato

Prezzo: 8.90 euro

Uscita: gennaio 2025

ISBN: 9791256211098

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Nemu Yoko debutta nel 2004 sulla rivista Feel Young di Shodensha, raccontando con uno stile originale storie di vita familiare. Dal 2008 realizza sulla stessa rivista la serie Gozen 3-ji no Muhōchita (adattato nel 2013 per schermo su BeeTv), e l’anno successivo il seguito Gozen 3-ji no Kikenchitai. Dal 2011 pubblica invece su Monthly Flowers di Shogakukan Toriaezu chikyuu ga horobiru mae ni e a partire dal 2020 pubblica, ancora una volta su Feel Young, Guardami, Mukai!, il quale riceve un adattamento televisivo in onda su Nippon TV nel corso del 2023. La sua prima opera pubblicata da BAO Publishing nella collana Aiken è Io, lui e il gatto.