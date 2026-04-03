Bao publishing presenta: “Quello che la pioggia non dice” vol. 2

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Quello che la pioggia non dice vol. 2 di Izumi Okaya.

Chi conosce Ame non riesce mai a capirla fino in fondo, perché lei dice apertamente di non volersi innamorare. Ma anche lei fatica a capire colleghi e amici che si ostinano a cercare qualcuno da sposare o da frequentare nonostante le loro relazioni finiscano sempre male, come la giovane Kenbishi che, dopo aver chiuso una storia con il capo, si trova emarginata dal resto dell’ufficio… tranne che da Ame. Sarà forse questo il vero significato di voler bene a qualcuno e averne cura?

In questo delicato finale del suo manga, Izumi Okaya propone una riflessione sull’importanza di accettarsi per come si è ed accogliere gli altri nella loro unicità.

Izumi Okaya

Quello che la pioggia non dice vol. 2

Numero pagine: 192, b/n, formato 12.6 x 18 cm, brossurato

Prezzo: 8.90 euro

Uscita: aprile 2026

ISBN: 9791256212385

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L’AUTORE

Izumi Okaya è laureata in Graphic Design all’Università delle Belle Arti Tama, dopo le prime esperienze come web designer nel 2011 ha debuttato come mangaka con Irochigai. Tra i suoi lavori principali si ricordano Sukima Meshi, la serie in tre volumi Monosuru Hito e Oato ga yoroshii you de. Nel 2022 ha vinto la 26esima edizione del Premio Tezuka nella sezione “Racconti brevi” per Ii toshi wo e Hakumokuren ha kirei ni chiranai. Affianca alla carriera da mangaka anche quella da illustratrice, dedicandosi soprattutto alle copertine di libri. Ha esposto le sue opere in numerose mostre, tra cui Tōrinuke ki (Isetan Shinjuku Art Edition, 2023), Open Air (twililight, Tōkyō, 2022) e Kudamono to Bunjin (Standard Bookstore Abeno, Ōsaka, 2014).