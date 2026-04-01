Bao publishing presenta: Medea

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Medea, il nuovo graphic novel di Rita Petruccioli.

In un’ambientazione che unisce fantascienza e mito greco, la Medea di Rita Petruccioli racconta temi contemporanei: una straniera in fuga dal suo pianeta, Colchis, per allontanarsi da soprusi e intrighi di potere, segue su Corinto l’eroe Giasone, che ha aiutato nella conquista del vello d’oro con le doti magiche di cui è depositaria. Sperando in un nuovo inizio all’insegna di pace e prosperità per chiunque, si ritrova invece in una comunità dove è isolata perché considerata una strega.

Rita Petruccioli riflette sugli stereotipi patriarcali e sull’archetipo femminile tramandati dalla mitologia , li decostruisce e reinterpreta il personaggio di una donna a lungo considerata folle, che invece è stata fraintesa per aver rifiutato lo status quo che la voleva relegata a un ruolo subalterno a re ed eroi. Una riscrittura femminista del mito di Medea, che si appoggia sulla versione antica di Euripide e il romanzo contemporaneo di Christa Wolf, che evidenzia pregiudizi e disparità di genere per approdare a un nuovo epilogo.

Rita Petruccioli

Medea

Numero pagine: 272, colore, formato 17 x 23 cm, brossurato

Prezzo: 25 euro

Uscita: marzo 2026

ISBN: 9791256211814

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L’AUTRICE

Rita Petruccioli è fumettista e illustratrice, nata a Roma nel 1982. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Roma e si è specializzata in illustrazione l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi. Il suo lavoro spazia tra magazine, advertising, libri per bambini e fumetti. Ha pubblicato in Italia e all’estero con editori come BAO Publishing, Mondadori, Sergio Bonelli Editore, Il Castoro, Treccani, Penguin e Hachette. A fumetti ha pubblicato nel 2019 Ti chiamo domani, graphic novel d’esordio come autrice unica, preceduto nel 2017 da Frantumi scritto da Giovanni Masi, entrambi pubblicati da Bao Publishing. Per Internazionale Kids ogni mese disegna la serie a fumetti Case Rosse scritta da Susanna Mattiangeli. Nel campo dell’illustrazione per l’infanzia tra i tanti libri ha pubblicato la serie di Matita Hb scritta da Susanna Mattiangeli per Il Castoro editore, Miti romani e Eneide con Carola Susani (La Nuova Frontiera junior), Christine e la città delle dame scritto da Silvia Ballestra (Laterza) e ha preso parte all’acclamata antologia Storie della buonanotte per bambine ribelli (Timbuktu). Oltre al suo lavoro editoriale ha insegnato alla RUFA e alla The Sign Comics & Art Accademy e si è occupata di progettazione culturale e curatela per i festival ARF! e La Città Incantata ed è impegnata attivamente con la Casa delle Donne Lucha y Siesta.