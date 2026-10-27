Ghost Rider: Connor Storrie in lizza per ruolo in film Marvel Studios

27 Ottobre 2026
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Inizia il casting per la pellicola marvel Studios.
Connorstorrie

Secondo quanto riportato da the Holywood Reporter e successivamente da Deadline, che cita alcune fonti, l’attore Connor Storrie sarebbe in lizza per un ruolo in Ghost Rider, l’adattamento Marvel Studiso che vedrà protagonista Ryan Gosling e sarà diretto da Shawn Levy.

I Marvel Studios non hanno commentato la notizia, mentre non ci sono informazioni in merito alla parte, quella del villain principale. Le riprese della pellicola partiranno a New York il prossimo anno.

Il sito aggiunge inoltre che, presumibilmente, Gosling dovrebbe interpretare il ruolo di Johnny Blaze, prima storica versione dello spirito della vendetta. Fino ad ora il nome del personaggio nel film non è stato confermato ufficialmente.

Storrie si è fatto conoscere di recente con la serie televisiva canadese Heated Rivalry, incentrata sul mondo dell’hockey e trasmessa dal network Crave.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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