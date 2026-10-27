Ghost Rider: Connor Storrie in lizza per ruolo in film Marvel Studios

Secondo quanto riportato da the Holywood Reporter e successivamente da Deadline, che cita alcune fonti, l’attore Connor Storrie sarebbe in lizza per un ruolo in Ghost Rider, l’adattamento Marvel Studiso che vedrà protagonista Ryan Gosling e sarà diretto da Shawn Levy.
I Marvel Studios non hanno commentato la notizia, mentre non ci sono informazioni in merito alla parte, quella del villain principale. Le riprese della pellicola partiranno a New York il prossimo anno.
Il sito aggiunge inoltre che, presumibilmente, Gosling dovrebbe interpretare il ruolo di Johnny Blaze, prima storica versione dello spirito della vendetta. Fino ad ora il nome del personaggio nel film non è stato confermato ufficialmente.
Storrie si è fatto conoscere di recente con la serie televisiva canadese Heated Rivalry, incentrata sul mondo dell’hockey e trasmessa dal network Crave.