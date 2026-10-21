Anteprima: “Freddo cane” di Salgaja (Eris Edizioni)

Ci sono notti che sembrano fatte per essere dimenticate. Finché non diventano impossibili da lasciarsi alle spalle. È da questa premessa sospesa e tagliente che prende vita Freddo cane, il fumetto d’esordio di Salgaja. Lontano dalle narrazioni giovanili edulcorate o da certi ritratti generazionali fin troppo semplicistici, Freddo cane si impone come un racconto dal respiro universale, crudo e magnetico. L’opera si muove tra le ombre di un’oscurità esistenziale e atmosferica, dove il freddo del titolo non è solo climatico, ma una condizione umana che morde e sembra non lasciare scampo.

A ridefinire i confini di questa notte infinita è lo stile visivo di Salgaja. Il volume è interamente realizzato in un bianco e nero potente e dal tratto marcata mente underground che restituisce tutta la corporeità, la visceralità e l’inquietudine dei personaggi. Ogni tavola è un contrasto netto, che cattura il lettore e lo trascina dentro un gorgo di emozioni trattenute.

Le cose brutte non si preannunciano: arrivano mentre stai ridendo, mentre balli, mentre ti senti al sicuro, durante una serata tra amiche, un concerto, qualche birra, la promessa di lasciarsi alle spalle, almeno fino al mattino, l’ansia e tutto quello che pesa. E quando Clara se ne accorge, è già troppo tardi. La realtà diventa all’improvviso troppo cruda da sopportare e allora la protagonista fugge: il corpo si trasforma, si espande, diventa vegetazione, rampicante, spine. Quello che sembrava un modo per sentirsi finalmente libera diventa qualcosa di oscuro, fino alle fiamme.

Info

152 pagine – 15×21

b/n brossurato con sovraccoperta

ISBN 979-12-82344-21-0

16,00 €

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Freddo cane non è solo una lettura, ma un’esperienza visiva ed emotiva che segna la nascita di una fumettista dal talento grafico già riconoscibile e senza compromessi. Un esordio dalla spontaneità disarmante, un fumetto autentico che non lascia scampo e in cui ritrovare pezzi di vita vissuta, che forse si preferirebbe dimenticare o magari rivendicare. Con un tratto di chiara matrice underground e una forte sensibilità per il contrasto e la narrazione visiva cruda, Freddo cane rappresenta un esordio dirompente nel panorama del fumetto indipendente.

ANTEPRIMA

L’autrice

Salgaja (aka Valeria Porta, 1998) viene seminata nelle terre aride di Treviso. Alle elementari plagia Mattioli e crea la sua versione di Pinky, che si chiamava Blue ed era… blu. Al liceo le dicono che non sarebbe mai stata in grado di fare i fumetti, quindi si trapianta a Bologna. Qui studia fumetto per cinque anni all’Accademia di Belle Arti. I primi frutti di zine autoprodotte nascono nel 2017. Ora rilascia spore di fumetti insieme a C.RUDE collettivo. Ha pubblicato fumetti brevi per Il Dopodomani, Maledizioni (This is Playlist II, 2024), Sottobosco Edizioni (Odio di Gomito, 2025). Nel tempo libero realizza illustrazioni, tattoo e coccola gatti.