Addio all’attore Patrick Stewart, una carriera da Star Trek agli X-Men

29 Ottobre 2026
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L'attore della saga degli X-Men e di Star Trek è scomparso a 86 anni.
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L’attore Patrick Stewart, noto al grande pubblico per avere interpretato il ruolo del Capitano Jean Luc Picard in Star Trek: The Next Generation e in alcuni film della saga dell’Enterprise, ma soprattutto per avere ricoperto la parte del Professor Charles Xavier nei film sugli X-Men e nel prossimo Avengers: Doomsday, è morto ieri a 86 anni nella sua casa di Los Angeles.

L’attore stava combattendo contro il morbo di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy.

Annunciamo con grande dolore la scomparsa di Sir Patrick Stewart, avvenuta ieri nella sua casa di Los Angeles, dove è stato amorevolmente assistito dalla sua adorata moglie Sunny, al termine di un breve e toccante percorso segnato dal morbo di Alzheimer e dalla demenza a corpi di Lewy – si legge in un comunicato – È rimasto circondato dal calore dei familiari e degli amici, accompagnato da musica dal vivo, preghiere, lacrime, risate e da quel tipo di profonda emozione che solo lui sapeva suscitare, dopo una vita dedicata interamente a noi tutti. Custodiremo per sempre il ricordo della serenità e della vena riflessiva che trasparivano dal suo volto: una testimonianza duratura della sua invincibile grazia.

I Marvel Studios hanno ricordato l’interprete del professor Xavier con un comunicato:

Tutti noi ai Marvel Studios siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Sir Patrick Stewart. Sir Patrick ha dato vita al Professor Charles Xavier con straordinaria grazia, intelligenza e umanità, definendo il personaggio per generazioni di fan, da “X-Men” a “Logan” fino a “Avengers: Doomsday”. Era un talento unico, un collaboratore generoso e un vero gentiluomo. I nostri cuori vanno alla sua moglie Sunny, ai suoi figli, ai suoi amici e ai innumerevoli fan in tutto il mondo le cui vite ha toccato con la sua arte.

Vincitore per tre volte del Lawrence Olivier Award e nominato ai Tony per il suo lavoro a teatro, Stewart ricevette anche numerose nomination agli Emmy, ai Golden Globe e ai Sag Awards Nomination. Nei primi anni ’90 raggiunse il successo internazionale per il ruolo del capitano Jean Luc Picard in sette stagioni di Star Trek: The Next Generation, serie televisiva che rilanciò dopo molti anni il franchise creato da Gene Roddenberry, parte poi ripresa nei film della saga a partire da Generazioni e di recente nella serie tv Picard.

Ulteriore celebrità per il Professor Charles Xavier nella saga degli X-Men, da lui interpretato in otto lungometraggi, con Avengers: Doomsday in uscita a dicembre che avrebbe segnato il suo ritorno nel personaggio.

Altre sue apparizioni di rilievo da ricordarre sono quelle in Excalibur, Dune di David Lynch e Ipotesi di Complotto.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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