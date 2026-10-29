Addio all’attore Patrick Stewart, una carriera da Star Trek agli X-Men

L’attore Patrick Stewart, noto al grande pubblico per avere interpretato il ruolo del Capitano Jean Luc Picard in Star Trek: The Next Generation e in alcuni film della saga dell’Enterprise, ma soprattutto per avere ricoperto la parte del Professor Charles Xavier nei film sugli X-Men e nel prossimo Avengers: Doomsday, è morto ieri a 86 anni nella sua casa di Los Angeles.

L’attore stava combattendo contro il morbo di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy.

Annunciamo con grande dolore la scomparsa di Sir Patrick Stewart, avvenuta ieri nella sua casa di Los Angeles, dove è stato amorevolmente assistito dalla sua adorata moglie Sunny, al termine di un breve e toccante percorso segnato dal morbo di Alzheimer e dalla demenza a corpi di Lewy – si legge in un comunicato – È rimasto circondato dal calore dei familiari e degli amici, accompagnato da musica dal vivo, preghiere, lacrime, risate e da quel tipo di profonda emozione che solo lui sapeva suscitare, dopo una vita dedicata interamente a noi tutti. Custodiremo per sempre il ricordo della serenità e della vena riflessiva che trasparivano dal suo volto: una testimonianza duratura della sua invincibile grazia.

I Marvel Studios hanno ricordato l’interprete del professor Xavier con un comunicato:

Tutti noi ai Marvel Studios siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Sir Patrick Stewart. Sir Patrick ha dato vita al Professor Charles Xavier con straordinaria grazia, intelligenza e umanità, definendo il personaggio per generazioni di fan, da “X-Men” a “Logan” fino a “Avengers: Doomsday”. Era un talento unico, un collaboratore generoso e un vero gentiluomo. I nostri cuori vanno alla sua moglie Sunny, ai suoi figli, ai suoi amici e ai innumerevoli fan in tutto il mondo le cui vite ha toccato con la sua arte.

Vincitore per tre volte del Lawrence Olivier Award e nominato ai Tony per il suo lavoro a teatro, Stewart ricevette anche numerose nomination agli Emmy, ai Golden Globe e ai Sag Awards Nomination. Nei primi anni ’90 raggiunse il successo internazionale per il ruolo del capitano Jean Luc Picard in sette stagioni di Star Trek: The Next Generation, serie televisiva che rilanciò dopo molti anni il franchise creato da Gene Roddenberry, parte poi ripresa nei film della saga a partire da Generazioni e di recente nella serie tv Picard.

Ulteriore celebrità per il Professor Charles Xavier nella saga degli X-Men, da lui interpretato in otto lungometraggi, con Avengers: Doomsday in uscita a dicembre che avrebbe segnato il suo ritorno nel personaggio.

Altre sue apparizioni di rilievo da ricordarre sono quelle in Excalibur, Dune di David Lynch e Ipotesi di Complotto.