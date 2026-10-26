Avengers: Doomsday tra Formula 1 e Baseball

Avengers: Doomsday

A quasi due mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la campagna promozionale attorno alla pellicola Marvel Studios diventa sempre più capillare, sfruttando ogni evento mediatico di una certa rilevanza. Nei giorni scorsi, i Marvel Studios hanno collaborato con la Major League americana per diffondere, durante una delle partite delle World Series, un nuovo spot che racchiude al suo interno alcune sequenze tratte dalla pellicola.

Lo spot, che non ha brillato per la presenza di sequenze inedite, a parte pochi secondi con Mister Fantastic (Pedro Pascal), Steve Rogers (Chrs Evans), Thor (Chris Hemsworth) e una simpatica parentesi con Ant-Man (Paul Rudd), è probabilmente solo un antipasto in vista del trailer finale della pellicola, previsto per la metà del mese di novembre, a un mese esatto dal debutto ufficiale. La scelta delle World Series si inquadra anche nell’ottica di dovere per forza ovviare al fatto che, vista la release del film prevista per metà dicembre, i Marvel Studios non potranno quest’anno puntare il tutto e per tutto sul Supebowl, che probabilmente sarà invece la vetrina del prossimo film di Superman, Man of Tomorrow.

Oltre al baseball, però, c’è anche la Formula 1. Come avevamo anticipato nella precedente puntata di questa rubrica, il team della Williams ha collaborato con la branca cinematografica della Casa delle Idee per una iniziativa speciale che vedrà, oltre all’esposizione di una vettura speciale interamente ispirata al film e al personaggio del Dottor Destino, anche la creazione di uno speciale albo a fumetti, di cui abbiamo parlato sempre nella precedente puntata.

Partita in occasione del Gran Premio di Miami, che ha visto l’integrazione di grafiche Marvel e l’allestimento di una gigantesca copertina di un fumetto pensata per invitare i fan a scattarsi delle foto, l’iniziativa ha accompagnato diverse tappe del calendario di gara.

Sono state create copertine in edizione limitata per celebrare i Gran Premi di Monaco, Gran Bretagna, Spagna e Singapore; ulteriori versioni, dedicate agli appuntamenti negli Stati Uniti e a Las Vegas, hanno offerto ai fan l’opportunità di arricchire la propria collezione.

Il team ha inoltre introdotto un badge digitale a tema Marvel riservato agli iscritti al programma “Williams ID”, mettendo a disposizione contenuti digitali esclusivi per celebrare questa partnership, ufficialmente rivelata nel corso del New York Comic-Con che si è svolto di recente.

Accanto alla speciale automobile da corsa ispirata al Dottor Destino i visitatori hanno potuto scoprire un’esperienza dedicata al team Williams all’interno dello spazio espositivo Marvel, che includeva illustrazioni tratte dai fumetti, tute da gara ispirate ai supereroi e postazioni interattive.

I visitatori hanno avuto la possibilità di ricevere una delle 2.000 copie di un fumetto con una copertina esclusiva per il New York Comic Con; inoltre, sono state messe in vendita tute e scarponcini da gara effettivamente utilizzati dai piloti Alexander Albon e Carlos Sainz. I fan hanno avuto anche l’opportunità di partecipare a un concorso per vincere una delle speciali tute da gara a tema Marvel.

Infine, come già fatto con Spider-Man: Brand New Day, la catena Little Caesar’s ha deciso di lanciare una iniziativa correlata al film dei fratelli Russo con una pizza speciale con mozzarella, formaggio americano, pomodori, salse e altro ancora.