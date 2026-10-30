Bao publishing presenta: L’ultimo anno della tigre

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di L’ultimo anno della volpe di Rachele Aragno.



In una società che ha corrotto i valori di convivenza e solidarietà per consolidare il potere, Rachele Aragno ci racconta la storia di Ginger, una volpe adolescente, cresciuta in una buona famiglia colta e agiata, e di China, la sua umana da compagnia. Le due giovani si ritrovano a lottare insieme per l’affermazione di un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: l’uguaglianza. Per fortuna non sono le uniche a pensarla così, e un gruppo di dissidenti che ruota attorno alla redazione di un giornale, sta per far sentire la propria voce: saranno gli articoli di China, scritti e pubblicati in gran segreto, lo strumento per risvegliare le coscienze delle volpi e sperare in un futuro migliore.



L’ultimo anno della volpe è una storia per spiegare ai giovani adulti l’assurdità della xenofobia, attraverso personaggi memorabili, una trama avvincente, e un concetto che nel mondo reale pare desueto, ma in questa storia è assolutamente centrale: il potere della parola scritta. Un coming of age che si mischia a una favola nera, raccontata dai testi e dai disegni di un’autrice acclamata anche all’estero che vanta collaborazioni del calibro di Skottie Young e Mike Mignola.

L’ultimo anno della volpe è disponibile in libreria e fumetteria dal 16 ottobre 2026

Rachele Aragno

L’ultimo anno della volpe

Numero pagine: 173 , colore, formato 17 x 23 cm, cartonato

Prezzo: 23 euro

Uscita: ottobre 2026

ISBN: 9791256212880

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Rachele Aragno nasce nel 1982 in Toscana. Nel 2019 pubblica con BAO Publishing il graphic novel Melvina, che vanta diverse edizioni straniere: in Francia per Dargaud, in Spagna per Liana Editorial e negli Stati Uniti per Random House Graphic. In Francia il volume ottiene il Premio Artemisia e in Italia viene candidato al Premio Micheluzzi. Nel 2020 disegna la cover variant di Young Hellboy: The Hidden Land (Dark Horse) e illustra diversi volumi con Deagostini, il Castoro e Treccani. L’anno successivo illustra il libro per ragazzi Elinor Puffygal (Marietti Junior), mentre l’edizione americana di Melvina viene nominata tra le letture migliori per i giovani dal comitato dell’ALA, l’Associazione delle Biblioteche Americane, e il New York Times include la lettura fra i consigli per l’estate per i giovani lettori.

Nel 2022 pubblica con BAO il suo secondo libro, Melvina e il dono del serpente, successivamente edito anche in Spagna e Francia. Nello stesso anno, viene lanciata Leonide The Vampyr (Dark Horse), serie co-creata con Mike Mignola e colorata da Dave Stewart.

Nel 2023 disegna un fumetto breve per il volume antologico Speciale Odio Favolandia di Skottie Young (Image Comics), pubblicato anche in Italia da BAO.

Nel 2024 pubblica una storia per Dark Horse nella saga Star Wars High Republic della Disney.

Nel 2025 esce per Dark Horse il graphic novel con lo sceneggiatore Matteo Casali intitolato Aquinnah. Nello stesso anno esce anche la saga Yuletide, una miniserie di tre numeri scritta da George Northy, pubblicata da Oni Press.

Nel 2026 è in uscita per BAO il suo nuovo graphic novel come autrice unica “L’ultimo anno della volpe”.