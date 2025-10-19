Torna a Lucca il Comics&Science PALACE 2025

Comunicato stampa
Dal 29 ottobre al 2 novembre2025 il complesso Convictus (Via della Zecca 41) di Lucca si trasfmorma nel Comics&Science PALACE 2025, hub a ingresso libero che unisce scienza e intrattenimento. Per cinque giorni, dalle 9:00 alle 21:30, proporremo un programma non-stop tra incontri, show, laboratori e sorprese per tutti.
- Tante nuove storie a fumetti: Presenteremo in anteprima il volume Comics&Science KIZ per i più giovani, The FunVegeTables Issue per far amare legumi e verdure ai bambini, e The RAEE4Comics Issue, nato dal concorso lanciato in occasione dello scorso Salone Internazionale del Libro di Torino.
- In più, festeggiamo i 10 anni di Albert&Me di Tuono Pettinato e Amedeo Balbi, che torna sulle pagine di Le Scienze.
- Un palco pienissimo di ospiti: divulgatori super seguiti come Amedeo Balbi e Licia Troisi, un concerto live di Martina Attili, e un intervento speciale di Antonella Del Rosso direttamente dal CERN di Ginevra. Non mancheranno i nostri format più amati, come le sfide di MaddMaths!, le storie improvvisate di FreeStory con Gabriele Peddes e l’irriverente corso di “Disegno fatto male” di Davide La Rosa.
- Una nuova conduttrice: a guidarci in questa avventura ci sarà Cecilia Campani, dottoranda in Divulgazione della Matematica, pronta a rendere ogni incontro un’esperienza coinvolgente.
- Torna l’evento più atteso: Comedy&Science! Una serata di stand-up comedy condotta da Diego Cajelli, accompagnata dalle birre artigianali di Birra di Mezzo e dagli snack sostenibili di Small Giants. Risate e scienza, cosa volere di più?
- Raddoppiamo! Nasce il Comics&Science OFF: Quest’anno abbiamo anche una “sede distaccata”. Insieme agli amici de La Revue, rivista di reportage a fumetti, apriamo un nuovo spazio in Via delle Chiavi d’Oro 6. Ci saranno talk, firmacopie e incontri con ospiti come Zuzu, Andrea Serio, La Tram e tanti altri.
Informazioni:
• Sito ufficiale: www.comicsandscience.it
• Telegram: t.me/comicsandscience
• Newsletter: comicsandscience.it/newsletter