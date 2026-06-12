The Batman – Parte 2: Indiscrezioni su effettivo ruolo Sebastian Stan nel film

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nella sua consueta newsletter, il ruolo di Sebastian Stan in The Batman – Parte 2, il sequel sull’uomo pipistrello la cui lavorazione è ormai imminente, non sarebbe quello di Harvey Dent ma bensì di Victor Zsasz.

Creato da Alan Grant e Norm Breyfogle e apparso per la prima volta nel 1992 su Batman: Shadow of The Bat 1, Zsazs è un sadico killer e uno dei più violenti e psicopatici avversari di Batman. Il personaggio è già apparso in precedenza in Batman Begins, nel film di Birds of Prey con Margot Robbie e sul piccolo schermo all’interno delle serie Gotham e Batwoman.

Lo stesso Sneider aggiunge invece che sarà Brian Tyree Henry a interpretare il ruolo del procuratore distrettuale Harvey Dent, sottolineando che la trama del film vede coinvolta l’organizzazione criminale denominata La corte dei Gufi.