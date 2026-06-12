The Batman – Parte 2: Indiscrezioni su effettivo ruolo Sebastian Stan nel film

12 Giugno 2026
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Rivelato il possibile ruolo dell'attore nella pellicola con Robert Pattinson.
Sebastianstan

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nella sua consueta newsletter, il ruolo di Sebastian Stan in The Batman – Parte 2, il sequel sull’uomo pipistrello la cui lavorazione è ormai imminente, non sarebbe quello di Harvey Dent ma bensì di Victor Zsasz.

Creato da Alan Grant e Norm Breyfogle e apparso per la prima volta nel 1992 su Batman: Shadow of The Bat 1, Zsazs è un sadico killer e uno dei più violenti e psicopatici avversari di Batman. Il personaggio è già apparso in precedenza in Batman Begins, nel film di Birds of Prey con Margot Robbie e sul piccolo schermo all’interno delle serie Gotham e Batwoman.

Lo stesso Sneider aggiunge invece che sarà Brian Tyree Henry a interpretare il ruolo del procuratore distrettuale Harvey Dent, sottolineando che la trama del film vede coinvolta l’organizzazione criminale denominata La corte dei Gufi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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