“Lino Banfi”: LSB Live con Sonseri, Lauciello e Piccardo il 15/06

Lunedì 15 giugno, a partire dalle 21, sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco andrà in onda una puntata speciale de LSB Live.
Il fumetto Lino Banfi: La commedia di una vita sarà al centro di un approfondimento a cui parteciperanno lo sceneggiatore Marco Sonseri, il disegnatore Roberto Lauciello e il colorista Andrea Piccardo.
Per sapere qualcosa di più su Lino Banfi: La commedia di una vita, edito da Tunué, si può leggere la sintetica recensione pubblicata nella cinquantottesima puntata di Letture in breve.