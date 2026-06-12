“Lino Banfi”: LSB Live con Sonseri, Lauciello e Piccardo il 15/06

12 Giugno 2026
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Il 15 giugno dalle 21 Sonseri, Lauciello e Piccardo saranno in diretta a LSB Live per parlare di "Lino Banfi: La commedia di una vita".
Lino banfi cover

Lunedì 15 giugno, a partire dalle 21, sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco andrà in onda una puntata speciale de LSB Live.

Il fumetto Lino Banfi: La commedia di una vita sarà al centro di un approfondimento a cui parteciperanno lo sceneggiatore Marco Sonseri, il disegnatore Roberto Lauciello e il colorista Andrea Piccardo.

Per sapere qualcosa di più su Lino Banfi: La commedia di una vita, edito da Tunué, si può leggere la sintetica recensione pubblicata nella cinquantottesima puntata di Letture in breve.

Lino banfi per interni

Federico Beghin

Federico Beghin

Padovano, Federico legge molto e ama il calcio. Scrive per le riviste "Lo Spazio Bianco" e "Quasi", parla per i podcast "hipsterisminerd" e "La Kame House" e per "LSB Live".
Ha sceneggiato "Origini SegretiSSSime" per i disegni di Denis Gatto (In Your Face Comix). Insieme a Nicola Stradiotto ha realizzato “Una carcassa grottesca”, fumetto breve pubblicato in “Zazà Mag” #4, la cui versione estesa è presente in "Jackpot" (In Your Face Comix), e "Stand-up comedy" (Interiors).
Insieme a Emanuele Vascon ha scritto l'antologia di racconti "In due" (Amazon).
Ha scritto il saggio "Il Batman: sanguinario e spensierato" (Oblò) ed è presente nel libro "Quaderni di Comicon: Edmond Baudoin" con il saggio "Piero, Baudoin e i giovani lettori".
Suoi racconti si trovano nelle antologie pubblicate da Re Artù Edizioni, Idrovolante Edizioni e Albori Letterari.

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