Wamu e le surreali avventure di Stanislaw Voderak

In un’epoca (non solo a livello fumettistico) che fa del presenzialismo totale, dell’identità pubblica ben definita, dello schieramento obbligatorio un marchio distintivo è una gradevole sorpresa e una bella scommessa quella di Oblomov Edizioni che pubblica il primo fumetto completo di Wamu. Un autore la cui identità è custodita gelosamente e che si presenta in pubblico con un frac bianco e una maschera da verme cerebellare che ne nasconde il volto ma non la divertente e demenziale personalità.

Se, a un’occhiata frettolosa, l’opera di Wamu sembra uno di quei fumetti che da piccolo sfogliavo su Linus o sulle altre riviste contenitore dell’epoca, che mi affascinavano ma di cui non capivo granché, in realtà risulta molto più diretta di quello che può sembrare, dal messaggio chiaro e comprensibile.

Seppur caratterizzato da una vena fortemente grottesca e altamente allegorica, il viaggio nel Samsara dello stuntman macho Stanislaw Voderak, popolato da bizzarri personaggi, è, come dichiarato anche dallo stesso autore, un percorso di narrazione taumaturgica che lo conduce ad affrontare il suo passato, il rapporto con i genitori e soprattutto con il fratello e i traumi che ha sepolto per non accettare la sua natura.

Wamu si dimostra incredibilmente a suo agio nell’utilizzare diversi registri narrativi e, tra momenti di meta fumetto, umoristici, fantastici, drammatici fino ad arrivare all’horror fisico e psicologico, il misterioso autore costruisce un appassionante percorso di riconciliazione personale e familiare (in cui non manca anche una critica al modo di porsi e di lavorare del fumettista contemporaneo).

A livello grafico Le pelose avventure di Stanislaw Voderak si presenta attraverso tavole maestose, il cui formato gigante permette di ammirare la perizia messa nella costruzione dei visionari luoghi visitati dal protagonista. Ammirevoli anche i continui cambi di tecnica mostrati dall’autore, in possesso di un uno stile ricco e mutevole che ricorda e omaggia Geoff Darrow, quanto alcuni dei Maestri italiani che hanno segnato la storia del fumetto italiano, in particolare Filippo Scòzzari.

Abbiamo parlato di:

Wamu e le pelose avventure di Stanislaw Voderak

Wamu

Oblomov Edizioni, 2026

208 pagine, colori, brossurato – 24,00 €

ISBN: 9791281692336