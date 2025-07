Albert & me – Le Scienze #567 (Tuono Pettinato)

Il numero di novembre de Le Scienze, portato in anteprima sabato 1 novembre a Lucca Comics & Science, è un’uscita speciale dedicata ai cento anni della relatività generale di Albert Einstein.

Quest’ultima teoria, presentata nella sua forma definitiva il 25 novembre 1915 presso l’Accademia Prussiana delle Scienze, altro non è che un’estensione della relatività speciale o ristretta formulata nel 1905 cui vengono aggiunti due nuovi ingredienti: la curvatura dello spaziotempo generata dalla gravità di un corpo celeste e il principio di equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale.

Per spiegare questi concetti in maniera semplice e diretta Le Scienze si affida a Tuono Pettinato che in 8 pagine aiutato da Amedeo Balbi e Carlo Rovelli racconta Einstein e le sue teorie con un fumetto gradevole e fisicamente ben argomentato che ricorda per struttura e umorismo le biografie che mensilmente propone per linus.

A rendere completa la lettura ci pensano gli articoli dello speciale, tutti tratti da Scientific American, su cui spiccano l’introduzione di Brian Green o l’articolo sui viaggi e paradossi temporali di Tim Folger introdotto da un fumetto di Asaf Hanuka .

Abbiamo parlato di:

Le Scienze #567 – Albert & me

Tuono Pettinato

Le Scienze S.p.A., novembre 2015

116 pagine, spillato, colore, 4,50 €