Con i fumetti puoi fare qualsiasi cosa: intervista a Marcos Martin e Muntsa Vicente

Da molti anni, la coppia nella vita e nell’arte formata dal disegnatore Marcos Martin e dalla colorista Muntsa Vicente si muove tra il fumetto mainstream e i progetti creator-owned, prodotti in modo particolarmente creativo: insieme a Brian K. Vaughan, sono le menti dietro il progetto Panel Syndicate, un sito dove pubblicano fumetti digitali (i loro e quelli di altri autori) offerti ai lettori con un modello “pay what you want”, per poi farli uscire in volume con altri editori (principalmente Image Comics).

È proprio così che sono nati Friday (scritto da Ed Brubaker e pubblicato in Italia da Saldapress), un fumetto che mescola thriller e coming-of-age con horror e azione, e Barrier (scritto da Brian K. Vaughan e pubblicato in Italia da Bao Publishing), un racconto di fantascienza ambientato lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Atmosfere molto diverse, storie molto diverse, ma unite da un profondo lavoro sui personaggi e, soprattutto, dalla versatilità di Martin e Vicente, che permette loro di creare mondi differenti ma sempre evocativi.

A Lucca Comics & Games 2025 abbiamo parlato con loro di questi lavori e di Panel Syndicate.

Nell’appendice di Friday, Ed Brubaker scrive che gli avete chiesto di scrivere qualcosa per voi e che da lì è nato Friday: avete contribuito alla trama o è interamente farina del suo sacco?

Marcos Martin (MM): La storia è totalmente di Ed, è lui che ha avuto l’idea, e la aveva già da molto prima che lo contattassi per fare qualcosa insieme. Ha visto l’occasione per dare finalmente forma e vita a un mondo che aveva in mente da anni. E quando me ne ha parlato ho capito che era esattamente ciò che stavo cercando.

Non ho dato alcun contributo alla trama; i miei contributi arrivano dopo, in termini di atmosfera, personaggi, tutto questo.

Friday è un mix di molte cose: avventura (più o meno giovanile), horror, mistero, elementi tenuti insieme dalla sceneggiatura e dal disegno. Avete lavorato sul bilanciamento di questi aspetti? C’erano artisti da cui avete tratto ispirazione per costruire il vostro immaginario?

MM: Quando abbiamo iniziato ad affrontare la storia, il mio primo interesse era darle un approccio un po’ da illustrazione anni ’70. Quindi ho guardato arte di quel periodo. Ho guardato Edward Gorey: è stato un riferimento chiaro, anche se è molto lontano dal mio stile.

Ho cercato di integrare elementi del suo stile, come il tratteggio e il modo in cui costruiva i personaggi. Per questo, ad esempio, Friday ha una testa quadrata. Ho cercato di semplificare le forme: Lance è come un triangolo e Friday è un quadrato. Volevo dare al tutto una sensibilità da libro illustrato per bambini, quindi ho guardato a qualsiasi cosa potesse aiutarmi a costruire quel mondo con quel particolare tono e quell’atmosfera.

Anche il lavoro sul colore è molto particolare, e attraversa un’ampia gamma di soluzioni. Come avete lavorato insieme su questo aspetto?

Muntsa Vicente (MV): Marcos aveva un’idea molto chiara del colore: non tanto della palette o dei toni, quanto del modo in cui doveva essere applicato. Voleva qualcosa di molto pittorico, e all’inizio non pensavo fosse una buona idea perché il disegno è così bello e dettagliato. Pensavo che un colore piatto e pittorico non avrebbe funzionato.

Quindi siamo andati avanti e indietro, perché lui era tipo…

MM: Ci sono state discussioni. (ridono entrambi)

MV: Il mio lavoro è fondamentalmente non rovinare il suo disegno. Ero preoccupata che un colore piatto o più testurizzato fosse confuso con le linee e tutto il resto. Ma dopo un po’ ho capito: “OK, ora so cosa vuoi.” E aveva totalmente ragione. Non lo dirò ad alta voce, ma aveva ragione. E una volta capito, il processo è diventato molto più semplice. Si trattava di costruire quel mondo, quella atmosfera. È un tono molto particolare: ha un po’ di tutto, come avete detto: malinconia ma anche felicità, è sull’amicizia ma è anche fantasy. Farlo nel modo in cui lo voleva lui ha reso tutto più semplice rispetto a come lo immaginavo inizialmente.

MM: Inoltre, dato che pensavo molto agli anni ’70 — perché questo è Ed che rilegge i libri per ragazzi di quell’epoca, le storie dei piccoli investigatori — una delle mie idee per il colore era limitare la palette alla quantità di colori disponibili nei fumetti degli anni ’70. Quindi, per rendere la vita di Muntsa molto più difficile, ho limitato i colori a percentuali del 25%, 50%, 75% e 100%.

MV: Fondamentalmente si è trattato di eliminare i grigi, tutte le mezze tinte. Per le ombre devi trovare soluzioni alternative. È stata una sfida, ma penso abbia funzionato molto bene, perché ottieni combinazioni di colori forse inaspettate ma che funzionano perfettamente.

MM: I fumetti moderni hanno così tante opzioni di colore che a volte tendono a spingersi troppo verso il realismo o verso il milione di colori che esistono in natura. Mi piace molto il modo in cui si affrontava il colore negli anni ’60, ’70 e ’80, quando non avevano i mezzi tecnici per tutto questo. Quelle limitazioni spingevano i coloristi a trovare soluzioni che oggi si sono un po’ perse.

MV: Ed è per questo che non possiamo usare gradienti. È tutto “dipinto” (anche se con Photoshop), eliminando tutte le mezzetinte e le sfumature. Niente gradienti, solo colori piatti combinati. Credo che questo dia al libro una personalità diversa, o almeno lo spero.

Rispetto a The Private Eye, avete cambiato l’impostazione della pagina, abbandonando il formato widescreen. Questa scelta è stata dettata dalla possibilità di pubblicare la storia, o avevate altri motivi?

MM: Quando abbiamo fatto The Private Eye, non avevamo alcuna intenzione di portarlo in stampa. L’ho progettato per essere digitale. Per questo abbiamo usato il formato widescreen, il formato dello schermo del computer, dove doveva essere letto.

Ma quando abbiamo iniziato a parlare di Friday, Ed era categorico sul fatto che sarebbe stato pubblicato. Quindi da lì ho usato un formato da comic book regolare. In realtà è un formato da iPad, leggermente diverso, ma essenzialmente lo stesso. L’unica cosa extra che abbiamo fatto è stata creare una versione a pagina singola e una a doppia pagina nel caso lo leggessi su uno schermo, così da avere entrambe.

Nell’intervista fatta con voi a Roma nel 2023, avete detto che l’esperienza di Panel Syndicate stava giungendo alla fine. Vi va di dire due parole sul progetto e fare un bilancio?

MM: Come vedi siamo ancora qui, quindi il progetto Panel Syndicate non può dirsi morto, diciamo che vive sempre un po’ in stato di coma. A volte si sveglia, a volte torna a dormire. Il problema è che gli autori non vengono pagati finché non disegnano e finché non pubblichiamo il fumetto. E vengono pagati in base a ciò che il lettore decide. Quindi ciò che sta succedendo è che non è redditizio per i creatori. È stato redditizio per noi, ma non così tanto per gli altri autori che sono entrati nel progetto. E non voglio aprirlo ad altri creatori sapendo che non guadagneranno abbastanza per mantenersi. Per questo al momento è un po’ in pausa. Non sarà mai completamente morto, ma non so quando potrà tornare.

E quando tornerà, sarà una sorpresa. Non lo annunceremo finché non tornerà in vita.

Parlando di Panel Syndicate e del formato orizzontale, a Lucca avete presentato anche Barrier insieme a Brian K. Vaughan. In questo lavoro unite la fantascienza a un tema attuale sempre più al centro del dibattito politico negli USA e in Occidente, come la migrazione. Come avete affrontato questo progetto? E quanto pensate sia importante o efficace affrontare certi temi nei fumetti?

MM: Sai, i fumetti sono un medium, e sono perfettamente in grado di affrontare temi politici e sociali come qualsiasi altro medium. Se puoi farlo nei film, in TV, nei libri, non c’è alcuna differenza con i fumetti. Quindi per me la questione non è esiste. A volte succede, a volte i fumetti sono più sociali, a volte più politici, a volte puro intrattenimento. Ma non c’è nulla nel medium fumetto che impedisca di affrontare qualsiasi tipo di tema. E penso che il manga e i giapponesi lo sappiano benissimo: hanno fumetti su qualsiasi cosa.

Vi piacerebbe leggere più fumetti che parlano di ciò che accade in politica, o pensate non sia necessario?

MM: Se sono buoni, certo. Io voglio solo buoni fumetti, buone storie. Che siano fumetti, film, TV, non mi importa. Ma non voglio leggere un brutto fumetto su qualsiasi argomento.

MV: Forse i fumetti, specialmente per i lettori giovani, sono un buon modo per avvicinarsi a questioni importanti, come quelle politiche, perché sono sempre stati un mezzo amichevole per loro. Quindi è positivo da questo punto di vista. E noi non vogliamo fare nulla di troppo ovvio: non vogliamo parlare di Trump.

MM: Ma cercheremo di manipolare quel tizio attraverso i nostri fumetti. (ridono entrambi)

Intervista realizzata a Lucca Comics & Games 2025 il 31 ottobre.

Un ringraziamento speciale al team Saldapress e a Rachele Bazoli per il supporto.

Marcos Martín

Dopo aver realizzato cover per riedizioni spagnole di albi Marvel esordisce negli USA con una storia breve su The Batman Chronicles. Inizia quindi una collaborazione con la DC per la quale disegna numerose serie. Nel 2006 passa alla Marvel: inizia a collaborare con Brian K Vaughan sulla serie Doctor Strange, e disegna diversi numeri di The Amazing Spiderman, che gli valgono una nomina agli Eisner Award; nel 2011 inizia a illustrare Daredevil; la serie, appena rilanciata dalla casa editrice, vince un Eisner Award e ottiene due nomine come “Miglior Cover” e “Miglior Disegnatore”. Nel 2013 fonda assieme a Brian K Vaughan Panel Syndicate, una piattaforma digitale di webcomic in diverse lingue basata sul metodo Pay What You Want, dove pubblica The Private Eye, su testi di Brian Vaughan. La serie, ristampata da Image Comics (e pubblicata nel 2017 da BAO Publishing), è stata acclamata dalla critica e nel 2015 ha vinto un Eisner Award (come “Best Digital/Webcomic”) e un Harvey Award (come “Best Online Comics Work”). Nel 2018, sempre su Panel Syndicate, torna a collaborare con Brian K. Vaughan realizzando i disegni di Barrier (2025, Bao Publishing), mentre è del 2021 Friday, su testi di Ed Brubaker (2025, Saldapress). Nel 2025 realizza alcuni albi per la testata Absolute Batman della DC Comics, scritta da Scott Snyder.

Muntsa Vicente

Illustratrice per Elle Magazine, Harper Collins e Vitruvio-Leo Burnett, ha lavorato a spot televisivi, si è occupata di merchandising e packaging. Nel 2005 l’esordio come illustratrice in Curvy2, un volume curato da designer e illustratrici donne, a cui fanno seguito altri progetti editoriali. Nel 2012 inizia a lavorare come colorista per la Marvel, su Daredevil e da lì in poi inizia una collaborazione con Marvel e DC, che la vedrà all’opera su Batman, Spider-Man e altre serie USA. Assieme al compagno Marcos Martin ha lavorato a Private Eye, Barrier e Friday, tutti pubblicati sul portale Panel Syndacate e successivamente pubblicati da Image negli USA e Bao Publishing e Saldapress in Italia.