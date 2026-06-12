Milly Alcock: “Il DC Universe mi ha intimidita più di House of the Dragon”

12 Giugno 2026
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L'interprete di Supergirl parla del suo ingresso nel DC Universe.
Supergirl kara

Intervistata da Collider, l’attrice Milly Alcock è tornata sul suo ingresso nel DC Universe nel ruolo di Supergirl, sottolineando che la cosa è stata in qualche modo più intimidatoria rispetto al franchise di House of The Dragon, dove interpreta la principessa Rhaenyra Targaryen.

Oh. Credo che entrare a far parte della DC sia stato piuttosto intimidatorio. È interessante quando si entra in un fandom, perché c’è un elemento, per un attore, che è quasi esclusivo di quel contesto. Il personaggio non ti appartiene completamente. Il personaggio appartiene quasi al pubblico, e il pubblico ha le proprie aspettative e idee su chi sia questa persona, su come si presenti, sul suo aspetto e su tutto il resto. Sì, è diverso da un lavoro tradizionale in cui puoi essere completamente te stesso.

Spero solo che le persone colgano dal film la forza della vulnerabilità e la potenza dell’umanità. Non devi salvare il mondo; puoi salvare te stesso. E a volte salvare te stesso è la cosa migliore che puoi fare per chi ti sta intorno. Credo che questo non valga solo per le ragazze e le donne. Penso che sia un concetto universale. Penso che, a prescindere dall’età e dal genere, tutti noi, a un certo punto, abbiamo sentito dentro di noi quel bisogno di sentirci semplicemente a nostro agio nell’essere chi siamo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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