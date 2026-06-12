Milly Alcock: “Il DC Universe mi ha intimidita più di House of the Dragon”

Intervistata da Collider, l’attrice Milly Alcock è tornata sul suo ingresso nel DC Universe nel ruolo di Supergirl, sottolineando che la cosa è stata in qualche modo più intimidatoria rispetto al franchise di House of The Dragon, dove interpreta la principessa Rhaenyra Targaryen.

Oh. Credo che entrare a far parte della DC sia stato piuttosto intimidatorio. È interessante quando si entra in un fandom, perché c’è un elemento, per un attore, che è quasi esclusivo di quel contesto. Il personaggio non ti appartiene completamente. Il personaggio appartiene quasi al pubblico, e il pubblico ha le proprie aspettative e idee su chi sia questa persona, su come si presenti, sul suo aspetto e su tutto il resto. Sì, è diverso da un lavoro tradizionale in cui puoi essere completamente te stesso.

Spero solo che le persone colgano dal film la forza della vulnerabilità e la potenza dell’umanità. Non devi salvare il mondo; puoi salvare te stesso. E a volte salvare te stesso è la cosa migliore che puoi fare per chi ti sta intorno. Credo che questo non valga solo per le ragazze e le donne. Penso che sia un concetto universale. Penso che, a prescindere dall’età e dal genere, tutti noi, a un certo punto, abbiamo sentito dentro di noi quel bisogno di sentirci semplicemente a nostro agio nell’essere chi siamo.