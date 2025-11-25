The Batman – Parte 2: riprese a Glasgow da gennaio 2026

In corso la scelta delle location in Scozia per il sequel con Robert Pattinson.
Secondo quanto riportato da Glasgow World, il production designer di The Batman – Parte 2, Luke Hull, sta effettuando in queste settimane alcune visite per la scelta delle location per il sequel diretto da Matt Reeves nella città di Glasgow, condividendo alcune immagini online.

Tra le possibili location risultano esserci la Cattedrale della città e la Anderson Station. Glasgow aveva fatto da sfondo alle riprese del primo capitolo e anche di The Flash, ed era stata utilizzata come location per il film cancellato su Batgirl.

La lavorazione della pellicola, che vedrà nuovamente protagonista Robert Pattinson nel ruolo dell’uomo pipistrello, inizieranno a gennaio. Il film sarà girato principalmente presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, mentre le sequenze in esterni avranno luogo a Glasgow e Liverpool.

