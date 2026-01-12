I teaser di Avengers Doomsday, il cast di The Batman – Parte 2

Avengers: Doomsday

Come noto, nel corso delle vacanze natalizie i Marvel Studios hanno continuato la campagna promozionale dell’atteso capitolo sugli eroi più potenti della Terra, diffondendo nelle sale che proiettano Avatar: Fuoco e Cenere, altri due teaser trailer riguardanti Thor e, soprattutto, gli X-Men.

Nonostante la diffusione anticipata dei trailer su internet, cosa normale se si considera che la major sta puntando esclusivamente alla promozione tramite le sale e solo successivamente online, questo non ha finora colpito in maniera negativa la strategia di marketing che si è rivelata oltremodo vincente. Questo anche grazie al fatto che la pellicola di James Cameron sta andando ottimamente al box office (da pochi giorni ha superato il miliardo di dollari), permettendo quindi che una vasta fetta di pubblico possa vedere i trailer prima del film.

È anche da sottolineare che la distribuzione del trailer da parte dei Marvel Studios esclusivamente al cinema può rivelarsi molto efficace soprattutto per un pubblico che non se lo aspetta. Nonostante il fatto che si viva in un mondo globalizzato dove le persone sono continuamente connesse a internet, è possibile che molte persone non siano così sintonizzate sulla realizzazione di una pellicola, scoprendone l’esistenza soltanto nelle sale.

Al momento i teaser diffusi hanno la particolarità di essere narrativamente slegati l’uno dall’altro, fattore questo che limita particolarmente la fruizione di indizi o elementi di spessore legati alla trama. In almeno un caso, quello riguardante il teaser con Steve Rogers, è anche possibile ipotizzare che il filmato sia stato realizzato appositamente per il marketing e che la sequenza potrebbe poi non essere inserita all’interno della pellicola finale.

Lo stesso elemento potrebbe configurarsi anche per gli altri teaser, almeno in parte, visto che quello incentrato su Thor pare riguardare una sequenza più specifica, mentre quello sugli X-Men potrebbe essere stato parzialmente girato per la promozione, con i pochi secondi finali invece tratti da una scena all’interno del film anche a causa di alcune speculazioni nate mesi fa, che anticipavano la presenza sul set di una Sentinella, elemento questo che si può intravedere dietro Ciclope (James Marsden).

Ovviamente, su tutto questo non vi è alcuna certezza, a conferma che comunque la major sta riuscendo a stimolare una certa e non indifferente attesa e curiosità attorno alla pellicola.

The Batman – Parte 2

Con l’inizio del 2026 è ripreso con vigore anche il casting del sequel sull’uomo pipistrello diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Agli inizi di dicembre la formazione del cat della pellicola era iniziata con la scelta di Scarlett Johansson in un ruolo ancora ufficialmente sconosciuto e ora è la volta dell’attore Sebastian Stan, dato in trattative per entrare nel film.

Ad accomunare i due è non solo la partecipazione al Marvel Cinematic Universe, ma anche il fatto che probabilmente i personaggi che i due interpreteranno nel film saranno in qualche modo collegati, visto che indiscrezioni non confermate indicano che l’attore potrebbe essere Harvey Dent mentre la collega la moglie del procuratore. Aldilà delle speculazioni sugli effettivi ruoli, il nome di Stan sottolinea ancora una volta come per questo sequel la Warner e il regista stiano puntando davvero in alto, reclutando star di un certo peso, riconoscibili dal grande pubblico.

Stan, a parte la sua presenza nelle produzioni Marvel Studios dove ha ricoperto con successo il ruolo di Bucky Barnes, si è ritagliato nel frattempo sempre più spazio a Hollywood come ottimo caratterista, costruendo una carriera eclettica che lo ha visto spaziare in progetti come Tonya e Apprentice – Alle origini di Trump, senza dimenticare anche miniserie quali Pam & Tommy, che ne hanno sancito l’indiscutibile talento attraverso diverse candidature a vari premi, tra cui l’Oscar lo scorso anno.

Come per la Johansson, anche per Stan si prospetta comunque un calendario abbastanza fitto, in quanto l’attore dovrebbe prendere parte alla lavorazione del film mentre sarà impegnato con le riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday.

Wonder Man

Con la diffusione nei giorni scorsi del trailer ufficiale di Wonder Man, i Marvel Studios hanno iniziato anche la campagna promozionale riguardante la serie Disney Plus incentrata sull’alter ego di Simon Williams, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II.

Il marketing fin dall’inizio si è concentrato su una sorta di presa in giro del sistema hollywoodiano, a cominciare dalle iniziative relative alle promozioni che, nella realtà, vedono la maggior parte delle volte gli attori di un film o una serie partecipare a sfide con cibi piccanti, farsi intervistare mentre accarezzano dei cuccioli e così via. Un elemento questo che è stato il primo bersaglio in un video che vede protagonisti Trevor Slattery (Ben Kingsley) e Simon Williams, spingendo il tutto oltre il limite.

A questo, si è affiancata una promozione parallela, in cui sono stati diffusi alcuni poster che spiegano come, nella Hollywood del Marvel Cinematic Universe, gli attori dotati di superpoteri siano stati banditi per ragioni non precisate, che a quanto pare verranno spiegate dall’attore Mario Lopez, come da lui anticipato in un breve promo, in un episodio della serie.

Supergirl

A circa sei mesi dall’uscita ufficiale nelle sale le cose iniziano a muoversi sul fronte del merchandising per quanto riguarda Supergirl, l’adattamento cinematografico sull’eroina DC Comics interpretata da Milly Alcock.

DC Shop, lo store ufficiale della casa editrice, ha lanciato un’esclusiva collezione di merchandising ispirata al prossimo film dei DC Studios che vede Milly Alcock nei panni di Supergirl/Kara Zor-El. La collezione ha debuttato in concomitanza con l’uscita del primo teaser trailer del film, avvenuta poche settimane fa. Il merchandising include capi di abbigliamento con l’iconico Scudo a S e lo slogan del film, “Verità. Giustizia. Fai come ti pare”. Tra gli articoli della collezione figurano magliette Raglan da donna in rosso e blu e t-shirt girocollo da donna e unisex in nero e blu. È disponibile anche un poster premium con un teaser art di Alcock nei panni di Supergirl/Kara Zor-El in due formati.