Man of Tomorrow e The Batman – parte 2: indiscrezioni su inizio riprese

Variety, in un lungo articolo incentrato sulla vendita di Warner Bros. a Netflix e l’ultimo tentativo di Paramount di emergere nella disputa, riporta che la lavorazione di Man of Tomorrow, nuovo film di James Gunn con David Corenswet nel ruolo di Superman, inizierà tra un paio di settimane.
Nello stesso articolo, viene evidenziato che le riprese di The Batman – Parte 2 diretto da Matt Reeves partiranno verso la fine di maggio.
La rivista di spettacolo, nel parlare della possibile sostituzione di alcuni dirigenti a causa della vendita a una delle due major, indica che i ruoli di James Gunn e Peter Safran ai DC Studios sono al sicuro, anche perchè sostituirli in questo momento sarebbe probabilmente troppo destabilizzante.