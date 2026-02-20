Man of Tomorrow e The Batman – parte 2: indiscrezioni su inizio riprese

20 Febbraio 2026
di
Aggiornamenti sulle due pellicole, mentre la Warner è in bilico tra Netflix e Paramount.
Dcstudios

Variety, in un lungo articolo incentrato sulla vendita di Warner Bros. a Netflix e l’ultimo tentativo di Paramount di emergere nella disputa, riporta che la lavorazione di Man of Tomorrow, nuovo film di James Gunn con David Corenswet nel ruolo di Superman, inizierà tra un paio di settimane.

Nello stesso articolo, viene evidenziato che le riprese di The Batman – Parte 2 diretto da Matt Reeves partiranno verso la fine di maggio.

La rivista di spettacolo, nel parlare della possibile sostituzione di alcuni dirigenti a causa della vendita a una delle due major, indica che i ruoli di James Gunn e Peter Safran ai DC Studios sono al sicuro, anche perchè sostituirli in questo momento sarebbe probabilmente troppo destabilizzante.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli