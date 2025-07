TEX 600 – Questione di stile: Guido Nolitta

Guido Nolitta, nome d’arte di Sergio Bonelli, dal gennaio 1976 inizia la sua collaborazione a Tex e si affianca al padre Gianluigi nella realizzazione di sceneggiature per il personaggio.

Già dal suo esordio, non è difficile imbattersi in un Tex propenso a quegli scatti di rabbia tipici di Zagor e Mister No, personaggi entrambi ideati da Nolitta. Nel fondamentale Il Tex di Nolitta (cfr. Dime Press n. 2, Glamour International Production, Firenze settembre 1992, pp. 7-12), Angelo Palumbo evidenzia gli aspetti peculiari della scrittura nolittiana; tra questi, non manca una buona dose di umorismo. Certo, non è l’umorismo utilizzato per le gag di Cico ma è molto più simile a quello di Mister No, scanzonato pilota amazzonico sempre pronto alla battuta sferzante.

È un Tex quindi più disposto a lasciarsi andare, ma per un voluto gioco di contrasti messo in alcune occasioni dinanzi a scelte terribili: mi riferisco, nello specifico, a una sequenza inserita nell’avventura Il segno di Cruzado, dove un navajo in fin di vita chiede al Nostro di mettere fine alla sua agonia.

Quello nolittiano, in conclusione, è un Tex che mantiene il carisma di quello bonelliano, ma a volte è uno spettatore di tragedie che non riesce a impedire; e anche le vittorie sono raggiunte con estrema difficoltà e segnano l’eroe sia nel fisico sia nell’animo. La sfida con El Muerto è da questo punto di vista uno degli esempi illuminanti.

Cronologia delle storie

