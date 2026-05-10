“Il bosco segreto” vince il Premio Andersen 2026 come Miglior libro a fumetti

Comunicato stampa

La giuria del Premio Andersen 2026, l’Oscar italiano della letteratura per ragazzi, ha annunciato i migliori libri dell’anno.

La graphic novel Il bosco segreto di Kengo Kurimoto ha vinto il prestigioso riconoscimento nella categoria Miglior Libro a fumetti con la seguente motivazione:

Per la delicata e intensa narrazione capace di condurre, con ritmo calzante e mai affrettato, chi legge dentro un percorso di scoperte e esplorazioni: di sé, dell’amicizia, dell’ambiente. Per saper coniugare con tratto distintivo le tradizioni orientali e occidentali, visive e narrative, del fumetto, in una ricerca che pare aver fatto proprie, in modo originale, le lezioni del manga e della linea chiara.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 maggio a Genova a Palazzo Ducale (Sala del Minor Consiglio), a partire dalle ore 15.00.

IL LIBRO: Un’esplorazione silenziosa e toccante della bellezza e del potere curativo della natura e dei legami umani.

Da un po’ di tempo, l’atmosfera in casa di Poppy si è fatta pesante: la madre sembra essersi chiusa in se stessa e trascorre intere giornate in completo silenzio. Forse è per questo che Poppy ha iniziato a uscire sempre più spesso, insieme al suo cane Pepper. Un giorno, seguendolo, Poppy scopre un bosco dimenticato. Qui conosce Rob, un ragazzo gentile con cui stringe subito amicizia, e con cui impara a vedere e a scoprire le magie invisibili custodite nella natura, la meraviglia. Poppy vorrebbe condividere tutto questo con sua mamma, sciogliere quel nodo di dolore: riuscirà a mostrarle la meraviglia che ha scoperto nel bosco e dentro di sé?

L’AUTORE: Kengo Kurimoto è un autore e artista britannico di origini giapponesi. Nato in Scozia nel 1979, ha iniziato la sua carriera come digital artist e game designer, diventando Design Lead per la serie LittleBigPlanet, tra i titoli più acclamati dell’universo PlayStation.

Considerato uno degli artisti digitali più riconosciuti nel Regno Unito nel mondo dell’animazione, dell’architettura e dei videogame, ha deciso di tornare a strumenti analogici – matita, carta e inchiostro – per dare vita nel 2024 al suo graphic novel d’esordio: Il bosco segreto, tra i Migliori libri per ragazzi del 2024 per New York Times, Guardian, The Times, Kirkus Reviews, The Globe and Mail e Shelf Awareness. In Italia Il bosco segreto ha appena vinto anche il Premio Liber 2026 come Miglior Libro dell’anno. Kengo Kurimoto vive e lavora nel Surrey, nel Regno Unito.