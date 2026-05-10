“Il bosco segreto” vince il Premio Andersen 2026 come Miglior libro a fumetti

10 Maggio 2026
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La graphic novel Il bosco segreto di Kengo Kurimoto ha vinto il prestigioso riconoscimento nella categoria Miglior Libro a fumetti.
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Comunicato stampa

La giuria del Premio Andersen 2026, l’Oscar italiano della letteratura per ragazzi, ha annunciato i migliori libri dell’anno.

La graphic novel Il bosco segreto di Kengo Kurimoto ha vinto il prestigioso riconoscimento nella categoria Miglior Libro a fumetti con la seguente motivazione:

Per la delicata e intensa narrazione capace di condurre, con ritmo calzante e mai affrettato, chi legge dentro un percorso di scoperte e esplorazioni: di sé, dell’amicizia, dell’ambiente. Per saper coniugare con tratto distintivo le tradizioni orientali e occidentali, visive e narrative, del fumetto, in una ricerca che pare aver fatto proprie, in modo originale, le lezioni del manga e della linea chiara.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 maggio a Genova a Palazzo Ducale (Sala del Minor Consiglio), a partire dalle ore 15.00.

Il bosco segreto premio andersen

IL LIBRO: Un’esplorazione silenziosa e toccante della bellezza e del potere curativo della natura e dei legami umani.
Da un po’ di tempo, l’atmosfera in casa di Poppy si è fatta pesante: la madre sembra essersi chiusa in se stessa e trascorre intere giornate in completo silenzio. Forse è per questo che Poppy ha iniziato a uscire sempre più spesso, insieme al suo cane Pepper. Un giorno, seguendolo, Poppy scopre un bosco dimenticato. Qui conosce Rob, un ragazzo gentile con cui stringe subito amicizia, e con cui impara a vedere e a scoprire le magie invisibili custodite nella natura, la meraviglia. Poppy vorrebbe condividere tutto questo con sua mamma, sciogliere quel nodo di dolore: riuscirà a mostrarle la meraviglia che ha scoperto nel bosco e dentro di sé?

L’AUTORE: Kengo Kurimoto è un autore e artista britannico di origini giapponesi. Nato in Scozia nel 1979, ha iniziato la sua carriera come digital artist e game designer, diventando Design Lead per la serie LittleBigPlanet, tra i titoli più acclamati dell’universo PlayStation.
Considerato uno degli artisti digitali più riconosciuti nel Regno Unito nel mondo dell’animazione, dell’architettura e dei videogame, ha deciso di tornare a strumenti analogici – matita, carta e inchiostro – per dare vita nel 2024 al suo graphic novel d’esordio: Il bosco segreto, tra i Migliori libri per ragazzi del 2024 per New York Times, Guardian, The Times, Kirkus Reviews, The Globe and Mail e Shelf Awareness. In Italia Il bosco segreto ha appena vinto anche il Premio Liber 2026 come Miglior Libro dell’anno. Kengo Kurimoto vive e lavora nel Surrey, nel Regno Unito.

Angela Pansini Valentini

Angela Pansini Valentini

Molfetta (BA), classe 1981.
Si è laureata in Editoria e Giornalismo e in Scienze dello Spettacolo, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Ex giornalista pubblicista, tra il 2003 e il 2013 ha collaborato con diverse testate in ambito locale.
Dal 2010 ha iniziato a interessarsi di Fumetto, scrivendo per Temperamente, Leggere:Tutti e LettereVive.
A partire dal 2014 è entrata a far parte stabilmente della redazione de Lo Spazio Bianco e dal 2018 di Fumo di China.
Ha firmato il saggio dal titolo "Analfabetismo" per Le parole sono importanti, pubblicato da DOTS Edizioni.
Nel 2011 ha fondato il Club del Libro di Bari e ne ha coordinato le attività, con passione e grande successo, sino al 2021.

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