Silvia Vecchini vince il Premio Andersen 2026 come Miglior Scrittrice

Comunicato stampa

Grandi festeggiamenti in casa Il Castoro per il Premio Andersen 2026 con il riconoscimento di Miglior Scrittrice assegnato quest’anno a Silvia Vecchini, con la seguente motivazione:

Per un percorso di scrittura dagli esiti intensi e poetici; un percorso andatosi a precisare nell’ultimo decennio, ma nutrito da lunga navigazione nella progettazione editoriale e da una personale ricerca sui linguaggi e le forme della poesia e della letteratura illustrata e per l’infanzia; per la capacità di accostarsi con garbo e partecipazione ai destinatari dei suoi testi.

Il premio a Silvia Vecchini è più che meritato, riconoscendone la profondità e la poesia del suo sguardo, capace di arrivare ai più giovani con autenticità e grazia.

Vecchini ha firmato per Il Castoro titoli amatissimi e fondamentali, come il romanzo Mille briciole di luce e i pluripremiati graphic novel La zona rossa, 21 giorni alla fine del mondo, Le parole possono tutto e, appena uscito, Del buio non ho paura, tutti illustrati da Sualzo. Suo anche il testo dell’albo Quello nuovo, sempre illustrato da Sualzo.

Congratulazioni!