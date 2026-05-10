Silvia Vecchini vince il Premio Andersen 2026 come Miglior Scrittrice

10 Maggio 2026
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Silvia Vecchini ottiene il riconoscimento di Miglior Scrittrice al Premio Andersen 2026.
Silvia.vecchini

Comunicato stampa

Silvia Vecchini

Grandi festeggiamenti in casa Il Castoro per il Premio Andersen 2026 con il riconoscimento di Miglior Scrittrice assegnato quest’anno a Silvia Vecchini, con la seguente motivazione:

Per un percorso di scrittura dagli esiti intensi e poetici; un percorso andatosi a precisare nell’ultimo decennio, ma nutrito da lunga navigazione nella progettazione editoriale e da una personale ricerca sui linguaggi e le forme della poesia e della letteratura illustrata e per l’infanzia; per la capacità di accostarsi con garbo e partecipazione ai destinatari dei suoi testi.

Il premio a Silvia Vecchini è più che meritato, riconoscendone la profondità e la poesia del suo sguardo, capace di arrivare ai più giovani con autenticità e grazia.

Vecchini ha firmato per Il Castoro titoli amatissimi e fondamentali, come il romanzo Mille briciole di luce e i pluripremiati graphic novel La zona rossa, 21 giorni alla fine del mondo, Le parole possono tutto e, appena uscito, Del buio non ho paura, tutti illustrati da Sualzo. Suo anche il testo dell’albo Quello nuovo, sempre illustrato da Sualzo.

Congratulazioni!

Angela Pansini Valentini

Angela Pansini Valentini

Molfetta (BA), classe 1981.
Si è laureata in Editoria e Giornalismo e in Scienze dello Spettacolo, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Ex giornalista pubblicista, tra il 2003 e il 2013 ha collaborato con diverse testate in ambito locale.
Dal 2010 ha iniziato a interessarsi di Fumetto, scrivendo per Temperamente, Leggere:Tutti e LettereVive.
A partire dal 2014 è entrata a far parte stabilmente della redazione de Lo Spazio Bianco e dal 2018 di Fumo di China.
Ha firmato il saggio dal titolo "Analfabetismo" per Le parole sono importanti, pubblicato da DOTS Edizioni.
Nel 2011 ha fondato il Club del Libro di Bari e ne ha coordinato le attività, con passione e grande successo, sino al 2021.

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