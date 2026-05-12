Sinqua Wallsnel cast di Man of Tomorrow

The Hollywood Reporter informa che l’attore Sinqua Walls è entrato a fare parte del cast di Man of Tomorrow, il nuovo film sull’uomo d’acciaio scritto e diretto da James Gunn, la cui lavorazione è in corso ad Atlanta.
I DC Studios non hanno voluto rilasciare commenti in merito.
Il film, la cui uscita nelle sale USA è prevista per il prossimo anno, vede nel cast David Corenswet, Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Adria Arjona, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion ed Edi Gathegi.