Sinqua Wallsnel cast di Man of Tomorrow

12 Maggio 2026
di
Nuovo ingresso nel cast della pellicola DC Studios.
Sinquawalls

The Hollywood Reporter informa che l’attore Sinqua Walls è entrato a fare parte del cast di Man of Tomorrow, il nuovo film sull’uomo d’acciaio scritto e diretto da James Gunn, la cui lavorazione è in corso ad Atlanta.

I DC Studios non hanno voluto rilasciare commenti in merito.

Il film, la cui uscita nelle sale USA è prevista per il prossimo anno, vede nel cast David Corenswet, Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Adria Arjona, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion ed Edi Gathegi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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