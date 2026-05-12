Le nuove uscite SBE in libreria dal 15 maggio 2026

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore porta in libreria, dal 15 maggio 2026, due novità in volume: il nono volume della serie Nero e l’edizione italiana di un fumetto su Zorro realizzato dall’autore statunitense Sean Murphy.

Nero vol. 9 – Aspettando l’ospite d’onore

di Emiliano e Matteo Mammuccari, Matteo Cremona, Adele Matera



La saga epico-fantasy dei fratelli Mammuccari racconta la storia di un guerriero che, al tempo delle Crociate, è costretto a combattere contro demoni che emergono dagli abissi più profondi della mitologia araba e persiana.

In questo nono capitolo, Nero ha i battiti contati e stringe soltanto una flebile speranza per combattere il demone antico che reclama la sua testa. Nella Casa Dorata, intanto, ci si prepara alla più solenne delle celebrazioni: nessuno potrà andarsene finché non sarà giunto il tanto atteso ospite d’onore.

Questo nuovo volume propone i disegni di Matteo Cremona ei colori di Adele Matera e procede con l’esplorazione del nuovo ciclo narrativo della serie, da cui è nato anche lo spin off ROSA DEL DESERTO, il racconto che narra le origini di un personaggio amatissimo, la guerriera Nizarita.

La postfazione intitolata Rivelazioni, che completa il volume, offre al lettore uno sguardo dentro al mondo di NERO.

80 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9791256290956 – 9791256290963 (edizione variant)

Zorro. Man of the dead

di Sean Murphy e Simon Cough



Con ZORRO. MAN OF THE DEAD si torna alle origini del leggendario spadaccino mascherato, proiettandolo in un contesto moderno e spietato, dove mito e realtà si intrecciano senza soluzione di continuità. Nella città messicana di La Vega, la memoria di Zorro vive ancora, a duecento anni dalla sua ultima impresa, impressa come un marchio indelebile sulla facciata di una chiesa. Un simbolo di giustizia e ribellione che il potere criminale cerca di cancellare con la violenza, tanto che i narcos arrivano a uccidere l’attore che interpreta l’eroe durante la festa del paese, sotto gli occhi dei suoi figli, Rosa e Diego.

Vent’anni dopo, quando tutto sembra perduto, una nuova figura emerge dalle ombre. Il vendicatore mascherato è tornato, pronto a impugnare la spada e a dichiarare guerra al cartello della droga.

Il volume, con testi e disegni di Sean Gordon Murphy e colori di Simon Cough, è proposto con tre copertine variant, realizzate da Matteo Scalera, Joe Quesada e Lee Bermejo.

Traduzione dall’inglese di Fabio Gamberini

112 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9791256292059 – 9791256292783 (variant Scalera) – 9791256292790 (variant Quesada) – 9791256292936 (variant Bermejo)