Storie di Segni – Fuori Serie è una collezione di appendici sul mondo della narrazione per immagini. Se Storie DiSegni racconta il gesto del disegnare, Fuori Serie ci porta a scoprire cosa si può fare con il disegno.

Cosa significa trasformare un fumetto in un film? Ce lo raccontano Ratigher, il regista Pierluca Di Pasquale e le giovani attrici Sara Ciocca e Anita Serafini che abbiamo incontrato a Lucca Comics & Games 2026 in occasione dell’uscita di Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, pellicola che adatta l’omonimo progetto dello stesso Ratigher.

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Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola. Copertina di Matteo Galasso.