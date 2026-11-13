Francesca Albanese a Lo Spazio Audace di Lucca Comics 2026

Tra le figure più importanti nel raccontare al mondo cosa sia successo nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas a Israele e la conseguente invasione del territorio palestinese, nel suo ruolo di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per denunciare i soprusi operati dalle forze armate israeliane e per non far calare il silenzio sulla condizione della popolazione di Gaza e della Cisgiordania.

Anche il fumetto è diventato mezzo di questo racconto, che si è fatto libro durante Lucca Comics & Games 2026: Falasteen – Sumud: storia di un popolo, pubblicato da Round Robin, ripercorre storia e presente del conflitto tra Israele e Palestina attraverso racconti e testimonianze raccolte da Albanese e trasformate in storie da un gruppo di grandi autori italiani e stranieri (lo sceneggiatore Emanuele Bissattini, la fumettista Federica Ferraro e il fumettista Luca Ralli, la docente e fumettista siriana-danese Lina Ghaibeh, la fumettista egiziana Deena Mohamed, la libanese Gina Nakhle Koller, il fumettista palestinese Mohammed Sabaaneh, oltre alla partecipazione straordinaria di Joe Sacco).

Francesca Albanese è stata ospite di Lo Spazio Audace – Vignette e caffè a Lucca Comics & Games 2026 per parlare di questo fumetto e delle sue storie: un incontro dedicato al contenuto e al dietro le quinte di un progetto che affronta il dramma di un popolo, attraverso il linguaggio del fumetto.

Ciao Francesca, benvenuta a Lo Spazio Audace. Perché la scelta del fumetto? Che cosa dava in più nel raccontare il genocidio?

Tantissimo, come dimostra Lucca Comics e l’umanità che popola queste strade nei giorni del festival. Il fumetto è come se fosse un mondo a parte, è l’immaginazione e la fantasia che si calano nel reale. A me piace anche l’inverso, il reale che entra in quel mondo un po’ fantastico di rappresentazione.

Ma l’altra ragione coincide con la domanda che si auto-risponde: perché no? Questo libro mi conferma che l’intuizione che avevo avuto era giusta: il fumetto è un mezzo fantastico per raccontare tanto in poche pagine. È soprattutto immagine, però qui abbiamo fatto anche una scelta editoriale di accompagnarla a testi di significato. C’è tutta la storia della Palestina attraverso storie personali. La macro storia, la storia con la S maiuscola, però raccontata attraverso persone. Quindi restituisce una dimensione umana, parlando però dell’attualità. Rappresenta questo varco tra presente e futuro che si esprime nel dolore che è chiaro a molti oggi. Sono felice perché anche se l’idea è stata mia, il progetto è collettivo. Soprattutto è bellissimo averlo fatto con delle voci di persone reali palestinesi e fumettiste e fumettisti soprattutto arabi. Poi ci sono due fumettisti italiani bravissimi, uno sceneggiatore italiano. Chi l’ha pubblicato, Round Robin, è italiano, italiana sono io, però è un’opera prevalentemente palestinese, come dice la mia assistente che ha lavorato moltissimo a questo libro, Teresa Rasella.

In un momento così grave per un intero popolo noi dobbiamo metterci al servizio. Io per lavoro e per indole ho scelto di occuparmi di difesa dei diritti umani. Ed è stato molto bello rendere tutto questo accessibile a tutti e tutte attraverso il fumetto.

A Lucca c’è stata una conferenza con tutto il gruppo che ha lavorato al fumetto. E a Lucca ci sono molte testate giornalistiche mainstream, eppure il giorno dopo non ci sono molte notizie sulla tua presenza. A cosa è dovuto questo ostracismo, questa mancanza di visione?

L’ostracismo che c’è nel mondo mediatico adesso mi è chiarissimo. Io ho appena pubblicato un rapporto sul ruolo dei media, su che cosa succede alla verità, alla funzione pubblica dell’informazione in momenti in cui si ammazzano i giornalisti. Israele ha ucciso quasi 300 giornalisti, ne ha arrestati e torturati 100. Oltre 100. Ha ammazzato 710 persone che avevano come unica colpa quella di essere palestinesi e membri delle famiglie dei giornalisti. Insomma, questa è una messa in stato d’accusa della stampa che non si occupa di queste cose. Ai giornalisti e alle giornaliste che oggi si occupano di idiozie più di quello che succede ai loro colleghi io dico: perché avete scelto questa professione? Dov’è la vostra dignità? Oggi si parla tanto di olocausto senza capirlo, ma il genocidio degli ebrei è stato possibile grazie a dei codardi. I mostri, quelli che ammazzavano, quelli che gestivano le camere a gas, erano pochi. La maggior parte delle persone se ne fregava degli ebrei. Oggi io credo che la maggioranza delle persone non se ne freghi dei palestinesi.

Però la stampa non sta aiutando, ma c’è una rivoluzione e lo vediamo tutti i giorni. Si riempiono le piazze, i porti scioperano, gli studenti protestano contro il caro vita e lo fanno con le bandiere palestinesi perché la Palestina ci ha unito tutti e sta dicendo ai lavoratori che hanno l’opportunità di non essere più una bestia da soma, uno schiavo. Sta dicendo agli studenti: ti stanno togliendo i diritti, attento, tienteli stretti. Quindi la Palestina oggi, come dice Nasser Sharif, uno dei giornalisti che sono stati uccisi da Israele, è il cuore pulsante del mondo libero. E nel mondo libero che stiamo faticosamente contribuendo a costruire non ci sarà spazio per i giornalisti codardi. Quindi preparatevi alla pensione perché non vi lasceremo spazio.

Il fumetto non è lineare, avete scelto di raccontare senza una sequenzialità temporale. A cosa è dovuta questa scelta?

Secondo me questo fumetto una sua linearità ce l’ha. Nel senso che c’è un filo conduttore che è storico, però è rotto da traumi, dalla violenza del passato e del presente che si toccano e si fondono. Quindi sì, forse è uno zigzagare, però ha una sua direzione. Parte dal genocidio, parte dall’attualità, dalla durezza di doverlo raccontare, senza neanche pensare di poter immaginare quello che è viverlo. E ci si chiede da dove viene tutto questo. Si guarda al 7 ottobre, ai massacri che sono stati commessi quel giorno, e ci si chiede ma come si è potuti arrivare a fino a qui. Da dove viene tutto questo? Da qui facciamo un salto all’indietro, quasi di cento anni, e si capisce come il colonialismo abbia causato, e ancora causi, tutto questo. Si parla della Nakba, della creazione dello Stato di Israele all’interno della Palestina, spossessando un popolo ma senza annientarlo. E poi dell’occupazione del 1967 di quel poco che rimaneva della Palestina. E poi della repressione dei palestinesi che comunque si sono da sempre opposti all’oppressione, con la prima intifada, la seconda intifada, ricorrendo pure alla violenza.

È brutta la violenza della resistenza, però è brutta pure quella dell’oppressione che la provoca. E quindi ci si concentra sulle cause più che sui sintomi, e si guarda come tutto questo si è evoluto attraverso il processo di pace, che ci ha convinti tutti che ci fossero due stati, ma in realtà ce n’è uno, un grande Stato di Apartheid dalla riva al mare, che tiene 5 milioni di palestinesi sotto la dittatura militare. Dopo questo, si ritorna nel presente con il Libano, che è un’altra appendice dell’annientamento che Israele sta infliggendo alla regione, e il Libano ci dà l’opportunità di riparlare di Sabre e Shatila, e quindi di un eterno presente di violenza.

Si conclude con un messaggio di speranza, di bellezza, che viene dal movimento che l’effetto Palestina sta creando. Si è globalizzata l’Apartheid, e al contempo si sta globalizzando la reazione, il senso di cura, il senso di solidarietà, di rivolta al potere guerrafondaio, al potere dell’élite, delle banche. C’è proprio un momento di umanità che risponde a tutto questo. Ecco, questo è Falasteen.

In un momento storico in cui è facile e comune falsificare l’immagine, rendere una informazione molto parziale attraverso le fotografie o i video, un fumetto in cui c’è il disegno, in cui ci sono autori che vengono da quelle zone, che hanno vissuto parte di quegli eventi, restituisce secondo te una versione di autenticità che arriva meglio al fruitore?

Sì, io credo in questo. Alla conferenza di Lucca Mohammad Sabaaneh ha detto che questo è un fumetto chiaramente con uno sguardo occidentale, che è il mio, però ha detto che è stato bellissimo lavorare a questo progetto, perché non si è sentito invisibilizzato, in quanto palestinese. Stiamo trasformando in qualche modo la visione dell’Occidente agli occhi dei non occidentali: un Occidente che cura, che allunga la mano non per rubare, non per sfruttare, ma amorevolmente. E che fa quasi appassionare perché porta un occhio consapevole, terzo, rispetto a cose che noi non vediamo, fa dei collegamenti che ci fanno capire delle cose che noi non vediamo, e per me è meravigliosa questa cosa. Il mio orgoglio è nell’aver creato, assieme a Luigi Politano, spazio per far veramente sentire la narrazione umanissima di chi quelle storie le ha vissute: Mohammad Sabaaneh ha il fratello in galera, il figlio di 15 anni in galera: sono persone come noi, l’unica colpa che hanno è di essere palestinesi, è di vivere su una terra che secondo qualcuno, qualche folle ideologizzato, Dio avrebbe donato a una parte di popolo. Ma adesso siamo nel 2026, e dobbiamo prenderci cura di noi stessi e di chi abbiamo attorno, dello spazio e di chi lo abita, smettendola con questa ideologia disumana e disumanizzante. L’altra cosa che mi sento di dire è che il fumetto protegge la dignità delle vittime. C’è stata una pornografia di immagini: la carneficina di bambini, la carestia vista attraverso i volti di creature che dovrebbero essere protette, invece di essere sbattutti in prima pagina mentre sono a mendicare per un bicchiere d’acqua o un pugno di farina. Il fumetto preserva l’identità, la dignità delle persone alterando i tratti, ma ci sono storie vere: il primo capitolo sul genocidio è narrato da un medico che ha amputato bambini senza anestesia, che si è visto schiantare la gente sotto le bombe davanti agli occhi. Questo succede in Palestina da tre anni a ritmi feroci e anche dal cessate il fuoco a oggi Israele ha ammazzato più di 350 bambini, uno al giorno. Insomma questa è la vita in Palestina. Dobbiamo continuare a muoverci in modo organizzato per cambiare questo sistema, perché se continua è perché qualcuno se ne sta approfittando.

Proviamo a cercare un messaggio di speranza, per quanto possibile: nella conferenza hai parlato di cultura come un muscolo da allenare per cercare di sostenere e aiutare.

Secondo me questo è un momento di grande gravità, ma ha anche un potenziale di trasformazione immenso. La trasformazione difficilmente è indolore: ce lo insegna la natura, ce lo insegna il nostro corpo. Questo è un momento di trasformazione collettiva e globale, perché quello che sta succedendo all’umanità è che il genocidio a Gaza ci ha fatto prendere coscienza del fatto che si può uccidere impunemente, arricchendosi e facendo della morte un business. I palestinesi sono diventati delle cavie su scala internazionale su cui provare armi e tecnologie che poi vengono vendute alle democrazie occidentali che usano queste tecniche contro la gente che protesta contro il genocidio. Si vede la circolarità della violenza e il sollevarsi della gente, che siano studenti, che siano lavoratori dalla Serbia alla Germania, dal Brasile alla Francia, all’Italia, al Portogallo o all’Inghilterra. Questo significa che la gente ha capito, e la conoscenza è potere. La consapevolezza, l’unione, si sono messe di traverso al sistema. Il sistema è sempre stato così. Quindi la speranza è che riusciamo a continuare a fidarci del potere di trasformazione che abbiamo e a perseverare. Non dobbiamo stancarci. Non so se serviranno ancora una, cento, mille manifestazioni, o una, cento, mille occasioni di sciopero, però è così che si cambia il mondo e abbiamo oggi la possibilità di cambiarlo.

È doveroso un cenno alle altre persone che hanno collaborato al fumetto, e forse in particolare a Joe Sacco, colui che ha aperto la strada del graphic journalism.

Questo fumetto, come ho detto, è un progetto collettivo. A parte l’idea di Luigi Politano e di Round Robin, la scelta degli autori e delle autrici è di Alino, che è una specie di figura istituzionale mitologica del fumetto italiano che ha scelto persone che davvero hanno contribuito a interpretare le voci di chi narrava le storie. C’è Mohammad Sabaaneh, che è palestinese che come diceva in conferenza stampa “Oggi mangio il gelato e la pizza, domani torno a casa e non so che cosa mi succederà”.

Ci sono Gina Nakhle, Deena Mohamed e Lina Ghaibeh, che sono appunto tre grandissime artiste fumettiste arabe, una egiziana, l’altra libanese, l’altra siriana e portano delle voci, dei tratti bellissimi all’opera. Poi ci sono Federica Ferraro e Luca Ralli, bravissimi fumettisti italiani, il tutto tenuto assieme dalla sceneggiatura di Emanuele Bissantini. Ecco la squadra di Falasteen, insieme a un’anima bellissima, molto giovane, che mi accompagna da anni, che è appunto Teresa Rasella.

Dulcis in fundo c’è Joe Sacco, che ci ha fatto un grandissimo regalo ed è proprio una chiosa di poesia alla fine di questo fumetto. Joe Sacco ha grandissimi meriti perché è un fumettista che ha portato il giornalismo nel fumetto, ma ha anche fatto conoscere a tanti la Palestina attraverso il suo Palestine, che oggi ha più di 30 anni, e parla della violenza durante l’intifada, quindi è stata una grandissima fonte di ispirazione. Noi abbiamo chiaramente guardato a Joe e ai suoi insegnamenti e siamo andati avanti portando ancora più storia, non solo di cronaca ma storia che viene da lontano. Joe è stato generosissimo a studiarsi il progetto, e a regalarci le sue tavole che riproducono l’intervista con me, un’intervista in cui si confrontano paura e speranza.

Grazie per il tuo tempo, Francesca.

Intervista realizzata il 31 ottobre 2026 a Lucca Comics & Games.

Si ringraziano Round Robin, Luigi Politano e Martina di Gesù per il supporto.

Puoi anche ascoltare l’intervista con la voce di Francesca Albanese nella nuova puntata speciale di Storie di Segni, il podcast nato dalla sinergia fra Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco:

Francesca Albanese

Francesca Albanese è una giurista e accademica italiana che dal 2022 ricopre l’incarico di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La sua attività fonde il rigore del diritto internazionale con una costante testimonianza delle realtà sul campo. Tra le sue pubblicazioni figurano il trattato Palestinian Refugees in International Law (Rizzoli 2025), tradotto in oltre venti lingue, in oltre sessanta paesi; il saggio J’accuse (Fuoriscena 2023); Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina (Rizzoli 2025); Inside. Dentro la violenza di Israele (Fuoriscena 2025) e La luce del risveglio (Rizzoli 2026). Con Falasteen esordisce nel mondo del fumetto continuando a documentare il sistema di Apartheid praticato dallo stato di Israele a Gaza e le violazioni dei diritti umani.