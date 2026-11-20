Comunicato stampa

Dopo Transformers, l’autore torna con una nuova serie originale tra fantascienza, azione e motoseghe. Il primo capitolo sarà disponibile in anteprima italiana durante il festival Milan Games Week & Cartoomics, che ospiterà anche un panel dedicato.

“Ragazze. Con la motosega. Nello spazio”. È questo il pitch con cui Daniel Warren Johnson ha presentato Chainkata, la sua nuova, attesissima serie a fumetti che arriverà in Italia nel 2027 per saldaPress e che viene presentata con un albo speciale a tiratura limitata, contenente il #1 e pubblicato in anteprima e in contemporanea con gli USA, in occasione di Milan Games Week & Cartoomics, in programma dal 27 al 29 novembre 2026 a Fiera Milano Rho.

Pubblicata negli Stati Uniti da Image Comics, la nuova opera dell’autore di capolavori come Transformers, Murder Falcon, Do a Powerbomb!, Extremity, Space Mullet e Moon is following us, nonché vincitore con il suo lavoro negli ultimi tre anni di ben quattro Premi Eisner (di cui uno come “miglior scrittore/disegnatore” nel 2024, per la serie Transformers), ha già registrato un risultato strabiliante: la tiratura iniziale americana di oltre 250.000 copie del primo numero (stampata con ben 125 cover diverse tra regular e variant) è andata esaurita presso la distribuzione già prima dell’uscita del 18 novembre, obbligando così l’editore ad annunciare una ristampa quando il fumetto non era ancora arrivato nelle mani dei lettori. Un debutto che testimonia la grande attesa per il nuovo progetto originale di uno degli autori più apprezzati e letti del fumetto statunitense contemporaneo.

Protagonista di Chainkata è Luma, una regina guerriera armata di motosega che attraversa lo spazio alla ricerca di un misterioso potere. Ciò che in realtà cerca è la pace, nonostante si senta braccata da violenza e conflitti universali. DWJ scrive un’avventura entusiasmante e suggestiva che mescola in modo originale fantasy e fantascienza. L’autore ha ideato la protagonista nel 2017 e ha impiegato nove anni per svilupparne la storia, inserendo nella narrazione alcuni degli elementi più riconoscibili della propria poetica: la narrazione incalzante, i combattimenti spettacolari, il tratto dinamico insieme alla tridimensionalità dei personaggi e delle relazioni che li legano. “Creare un mondo nuovo partendo da zero è un’impresa da far tremare i polsi.”, scrive DWJ nella postfazione del #1. “Durante la realizzazione di Chainkata, ci sono stati tantissimi momenti in cui ho pensato che non sarei mai riuscito a raccontare questa storia. Ma gli ho dato tempo. L’ho accantonata per un po’. L’ho ripresa in mano. Ho cercato di lavorarci divertendomi. E, dopo nove anni, eccoci qui, con il primo capitolo. Primo capitolo che DWJ dedica a tutti coloro che stanno creando mondi con la propria arte, ma “si trovano in un momento buio del proprio processo creativo. Non vi arrendete, vi prego! ”.

L’anteprima italiana di Chainkata è accompagnata da un panel durante Milan Games Week & Cartoomics (Hero Stage, venerdì 27 novembre ore 14.45), un incontro che esamina la poetica di Daniel Warren Johnson e ne ripercorre la carriera fino alla nascita della sua nuova opera. Chainkata #1 sarà disponibile in anteprima presso lo stand saldaPress durante i tre giorni della manifestazione e, successivamente, esclusivamente sull’eshop della casa editrice.