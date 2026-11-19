Il disegnatore bolognese Lucio Filippucci ha tagliato quest’anno il traguardo dei cinquant’anni di carriera. Giunge a proposito, quindi, il volume di Cut-Up Publishing che – con un’operazione filologica rigorosa, ma anche affettuosa – ristampa la prima storia a fumetti realizzata dall’autore nel lontano 1976, Biancaneve contro il vampiro, pubblicata dalla scomparsa Edifumetto di Renzo Barbieri come 46° numero della serie dedicata alla prima eroina delle Sexy Favole – Biancaneve, appunto, creata nel 1972 da Giuseppe Pederiali sotto le pseudonimo di Rubino Ventura per i disegni del veneziano Leone Frollo.

I disegni di Filippucci in questa sua prima avventura editoriale sono ovviamente ancora piuttosto acerbi e legnosi, molto lontani dal tratteggio raffinato ed elegante della maturità. Del resto i tascabili erotici dell’epoca erano anche una “palestra” propedeutica a formare giovani talenti in preparazione del passaggio a prove più impegnative (i nomi di coloro che hanno effettuato questo tipo di “rodaggio” sarebbero troppi da elencare, ci limitiamo a citare per tutti Milo Manara).

Il volume, dalla veste editoriale sobria ed elegante e con copertina inedita del disegnatore, presenta oltre alla storia del titolo anche la seconda e ultima realizzata da Filippucci per il personaggio (Biancaneve moglie per forza), insieme a una bella prefazione di Davide Barzi che inquadra perfettamente sia il periodo storico che il boom delle testate a fumetti per adulti e a una commossa introduzione dello stesso Filippucci, che rievoca con nostalgia sia le vicissitudini, l’ansia e il lavoro preparatorio dietro quella sua prima opera, sia la scena fumettistica bolognese degli anni ’70, probabilmente la più fervida e vitale d’Italia.

Il libro è a suo modo importante anche come fotografia di un’epoca del fumetto italiano irripetibile e scomparsa per sempre: quella dove anche un giovane ventenne di belle speranze poteva imparare sul campo i rudimenti del mestiere, venendo pubblicato – e pagato – ed esordendo su un periodico diffuso in migliaia di copie in tutte le edicole del territorio nazionale.

Abbiamo parlato di:

Biancaneve contro il vampiro

Lucio Filippucci, Giuseppe Pederiali

Cut-Up Publishing, 2026

240 pagine, cartonato, bianco e nero – 27,90 €

ISBN: 8832218895