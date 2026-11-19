Quando si apre un fumetto di Helge Reumann e si comincia a sfogliarlo si resta spaesati. La struttura della pagina è ben definita, con vignette rettangolari delimitate da linee nere spesse e decise che danno una precisa scansione temporale; il tratto, per lo più in bianco e nero, restituisce paesaggi, architetture e personaggi con grande cura dei particolari. Eppure le rappresentazioni che vediamo scorrere davanti agli occhi non le assorbiamo come storie, ma più come esplorazioni di mondi che non sono il nostro, ma che ci sussurrano da vicino e in cui riconosciamo qualcosa che non riusciamo ad afferrare. Oppure le viviamo come videogiochi a scorrimento, in cui i personaggi si muovono costantemente, spesso e volentieri si scontrano violentemente, si spostano da un punto all’altro in maniera incessante per portare a termine un compito che quasi sempre ci rimane oscuro.

Tutto questo si ritrova nei fumetti dell’artista svizzero, che si è formato come designer (all’École des Arts Décoratifs di Ginevra) e ha poi iniziato a spaziare in tanti settori dell’arte, dalla pittura alla scultura, alle installazioni di arte contemporanea, ma tenendo sempre al centro la sua forma di espressione principale, il fumetto, che lo ha reso un autore di culto e di nicchia per l’underground internazionale grazie alle opere pubblicate con la casa editrice svizzera Atrabile, ma comparse anche negli Stati Uniti nella prestigiosa antologia Kramers Ergot curata da Sammy Harkham.

Fumetti tanto strani quanto lineari, tanto espliciti quanto criptici, che saranno al centro della quarta edizione del festival bolognese A Occhi Aperti, in cui non solo l’autore sarà presente per incontri e per portare in anteprima il suo primo fumetto pubblicato in Italia (Kilmotor per Sigaretten), ma sarà soprattutto protagonista della mostra principale, intitolata Chalet dell’Odio (che diventa anche un volume pubblicato da StraneDizioni): un titolo perfettamente in linea con il tema di quest’anno della manifestazione, Punti di rottura, e che esemplifica al meglio l’arte conflittuale di Helge Reumann.

Uomini in movimento, uomini in conflitto

“Dove vanno? Devono sempre andare da qualche parte, è vero, ma in realtà non lo so. Vanno spesso al supermercato, fanno cose banali e quotidiane. Non hanno mai una missione importante. Quando sono molto nervosi, spesso è perché devono andare a comprare uno yogurt. Forse è così che funziona la vita quotidiana oggi, almeno in Europa o in Occidente.”

In questa risposta, data nella bella intervista presente nel volume edito da Sigaretten e anticipata in estratto nella newsletter di Hamelin, Reumann riassume uno degli elementi più importanti delle sue opere, in particolare quelle uscite tra il 2017 e il 2026 (in ordine, Black Medicine Book, SUV, Totale Résistance, «autre chose», Kilmotor e Chöd): il costante e apparentemente insensato movimento dei personaggi da una vignetta all’altra, pagina dopo pagina, in un dinamismo continuo ingabbiato in una forma piuttosto classica e statica, primo dei conflitti che attraversano queste opere.

In un universo condiviso che si dipana in più volumi e che Reumann stesso definisce una “Disneyland degenerata” in cui lui è il demiurgo, creatore non onnipotente che non ha il totale controllo delle sue creature, i personaggi non sono mai singoli, ma appartengono a comunità di uomini, donne o “esseri” tutti uguali, che esplodono in conflitti inspiegabili. L’autore crea un mondo in cui la violenza, spesso ripulita da qualsiasi rabbia, è una componente di base, atavica, che si esprime in maniera talvolta feroce, talvolta quasi comica. E nel connubio tra questo e scene di vita di tutti i giorni, emerge una sottile e tagliente riflessione sul mondo che ci circonda: quello creato da Reumann non è il nostro, eppure ciò che vediamo, pur non essendo denuncia del reale ma un gioco dalle strutture ossessive, da produzione seriale, sembra risuonare beffardamente con il nostro.

In quelle comunità strane, quasi aliene, che si prendono a fucilate o a bastonate senza un motivo e a cui non viene data una spiegazione, ci sembra di rivedere un amaro specchio delle nostre vite, prese tra produzione e consumo continui, tra corse a perdifiato verso un obiettivo irraggiungibile e la sensazione di una mancanza assoluta di senso, in un cortocircuito che fa emergere in noi una voglia di abbandonarci, quasi giocosamente, a quella stessa violenza liberatoria. Una “ant farm”, come la definisce l’autore nell’intervista, in cui il caos è totale e difficile da interpretare.

Tra grottesco teatro dell’assurdo ed esperienze estatiche

L’efferatezza della violenza assume nelle opere di Reumann una componente tanto più assurda e grottesca quanto più è alta la sua carica di casualità e insensatezza.

“Un momento posso essere molto serio e intellettuale e subito dopo realizzare un fumetto demenziale, non faccio distinzioni, fa tutto parte della stessa famiglia”

Afferma sempre l’autore nell’intervista, ed è una componente inaspettata che emerge dal contrasto tra momenti di grande tensione e altri di ordinaria quotidianità, che creano quindi una parentesi di assurda banalità che confonde il lettore, spezza un ritmo e fa ripartire i racconti da un punto nuovo. Un meccanismo, questo, a cui contribuiscono anche le inserzioni di immagini, figure, strutture e paesaggi spuri all’interno di una sequenza più narrativa: chi legge si trova così sballottato nel frullatore quasi videoludico pensato da Reumann.

La carica irriverente dell’autore si ritrova anche in opere minori e più brevi pubblicate per le Éditions du Rouergue, come Rayon-X, un libro per bambini molto sui generis, o Bagarre, undicesimo numero della rivista Touzazimute sempre da Rouergue: in questo caso, i personaggi delle opere pubblicate da Atrabile si ritrovano in un contesto diverso non soltanto per l’uso di un colore che passa dai toni accesi e acidi a quelli fintamente invecchiati per riprodurre lo stile dei magazine anni ’80, ma anche perché le storie recuperano una struttura da comicità fisica e slapstick, sempre in salsa allucinata e criptica, ricche di humor nero, che Reumann aveva molto usato nelle sue prime pubblicazioni e anche nella rivista contenitore Bile Noire.

Accanto a questo aspetto irriverente, nell’universo di Black Medicine Book e Kilmotor si ritrovano spesso figure misteriose dai tratti indistinguibili, forme che esalano dai corpi o che entrano in essi quasi come anime che si muovono tra spazio e materia, gruppi di persone che si inginocchiano davanti a misteriose pietre in rituali che possono apparire pagani o esoterici, fino a crocifissioni che creano colonne plasmatiche che sembrano collegare a un altro piano di esistenza. In ognuna di queste rappresentazioni, per nulla eteree ma anzi ancorate in quella stessa materia tangibile e dettagliata che viene definita dal segno preciso e sicuro di Reumann, si percepisce una sorta di dimensione spirituale, interpretabile come una ricerca di vera connessione al di là dello scontro quotidiano. Nell’intervista contenuta nel volume italiano l’autore smentisce la presenza di un male esterno e superiore all’uomo nelle sue opere, e riconduce tutto a una compresenza di bene e male nell’umanità stessa, affermando:

“Non sono una persona religiosa, ma credo che questa visione sia agnostica”.

Sotto questo aspetto, oltre la violenza e l’azione che permeano il mondo dei personaggi, c’è anche una ricerca di comunità e di unione sotto qualcosa di più grande, e non mancano momenti di vicinanza tra i gruppi di personaggi, sebbene in una maniera weird che si inserisce nelle regole del mondo creato da Reumann.

Spazi immensi e inquietanti

Ugualmente importanti, forse anche più delle presenze umane, sono gli spazi che queste occupano e attraversano e la relazione tra questi due elementi che è il centro stesso della narrazione di Reumann. Il paesaggio è quello tipico svizzero, con montagne, boschi, laghi e altri ambienti che sono definiti in maniera dettagliata dal tratto attento dell’autore. Ma questa rappresentazione non è mai totalmente naturalistica: la permanenza imperturbabile degli elementi naturali, in contrapposizione con il moto perpetuo dei personaggi, crea un senso di inquietante sospensione, permeata dalla sensazione che un disastro immane sia dietro l’angolo, oppure che un qualcosa di magnifico stia per accadere.

Ed è un’attesa che non si risolve, perché niente di grande accade veramente: mentre osserviamo il formicaio denso di attività o assistiamo a fenomeni inspiegabili (segni e presenze nel cielo, evocazioni mistiche ed esoteriche), il mondo ci guarda con placida noncuranza, non intaccato dagli affanni all’interno delle pagine, né all’esterno, nella realtà di chi legge. È un senso di pace che non tranquillizza, ma mette a disagio e ci fa percepire come tutto sia in un costante equilibrio precario, proprio come le prime pagine di Kilmotor in cui vediamo persone fare cose normalissime, quali giocare, cantare o preparare cibo prima dell’inizio della violenza quotidiana.

La stessa inquietudine viene trasmessa dagli edifici, anch’essi definiti nei minimi dettagli: strutture spesso imponenti tra il minimale e il brutalista, che si ergono in mezzo al paesaggio naturale o che si frappongono tra le pagine delle storie e creano un senso di straniamento nonostante siano luoghi convenzionali e quotidiani. Supermercati, uffici, data center, centrali elettriche diventano cattedrali antropiche in mezzo a una natura inerte. Non sono luoghi accoglienti, eppure sono popolati dai personaggi che in essi spesso trovano un momento di calma, indulgono nel guardare programmi televisivi, riposano o pregano, in ambienti spartani o vuoti, che non restituiscono calore umano, ma solo la sensazione di una vita senza alcun vero senso, quasi una metafora di quel mondo consumistico così frenetico al di fuori e così svuotato al suo interno.

Arrivati alla fine di una di queste lunghe e stranianti avventure a scorrimento, si ha davvero l’idea di essersi fatti un giro su delle giostre veloci e insensate, di aver riso ed essere rimasti turbati, di aver guardato da lontano un mondo in cui tutto è caos diviso tra quiescenza e movimento. E nell’osservarlo come un uomo osserva una tana di insetti, ci si rende conto che forse la distanza tra noi e loro, tra la loro insensatezza e la nostra, non è poi così ampia.

In questa prospettiva, percepiamo anche lo sguardo di Helge Reumann, che gioca con le sue creature e al tempo stesso guarda noi, il nostro mondo, le nostre piccolezze e miserie.