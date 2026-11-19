Ci sono artisti e artiste poco conosciuti in Italia che hanno avuto un impatto magari sotterraneo e non manifesto, ma fondamentale e deflagrante sul fumetto europeo e mondiale. Negli ultimi anni l’associazione Hamelin attraverso il festival A Occhi Aperti, ma anche prima con il festival BilBOLBul, ha sempre portato in Italia questo tipo di fumetto: indipendente, autoriale, profondamente trasformativo del medium e della sua produzione, facendolo dialogare con il panorama italiano. In particolare nelle ultime edizioni non solo ha portato a Bologna artisti e artiste con mostre ed incontri ma, grazie alla sinergia con editori come Sigaretten e Eris Edizioni, ha portato in Italia anche le loro opere.

Quest’anno tocca a Thierry Van Hasselt, che era già stato presente al BilBOLBul, ma che adesso ritorna con una sua mostra personale e soprattutto con la sua prima opera pubblicata nel nostro paese, La vera Storia di San Nicola: un fumetto muto che attraverso il disegno ad acquerello esprime tutta la rabbia, i conflitti, ma anche le speranze e l’impegno dal basso per un futuro migliore.

La riflessione sul conflitto e sul contatto tra singoli e gruppi di esseri umani, tema principale del festival di quest’anno che ha come sottotitolo Punti di Rottura, percorre tutta l’opera di Van Hasselt: sin dai suoi esordi con Gloria Lopez (2000, Freon) fino alle collaborazioni con coreografi e altri artisti, l’arte di Van Hasselt interroga la materia, i corpi, l’interazione tra questi e la loro riflessione nella società. Uno studio che passa attraverso tecniche realizzative, dal monotipo ((una tecnica artistica ibrida tra la pittura e la grafica che utilizza una superficie liscia e non assorbente, come una lastra di metallo (rame o zinco), vetro, plexiglas o plastica, su cui viene steso uno strato di vernice o inchiostro prima della stampa)) all’acquerello, che portano al limite anche il supporto e il concetto stesso di fumetto, contaminato continuamente con altri spunti creativi.

Una vulcanicità che si riflette anche nella sua attività di editore: nel 1994, dopo un’esperienza di autoproduzione chiamata Frigoproduction, fonda insieme ai gemelli Denis e Olivier Deprez, Vincent Fortemps, Dominique Goblet e Jean-Christophe Long la casa editrice Frèon, pioniera di una rivoluzione del fumetto indipendente franco-belga e ancora oggi punto di riferimento, nella sua nuova incarnazione Frèmok (nata dalla fusione con la parigina Amok nel 2002).

Abbiamo avuto la possibilità di parlare con Thierry Van Hasselt di tutti questi temi, spaziando non solo nel fumetto ma anche nell’attualità.

Buongiorno Thierry, e grazie per il tuo tempo. Prima di parlare della tua opera, vorremmo cominciare ripercorrendo il tuo percorso, per capire quali sono le opere che hanno influenzato la tua scelta di diventare artista e autore di fumetti, e quali sono le letture, le opere e gli autori di fumetti che definiscono ancora oggi il tuo percorso dalle molteplici stratificazioni.

All’inizio mi piaceva il fumetto classico, come a molti bambini. Poi, grazie a mio zio François Schuiten che fa fumetti (il più famoso è Le città oscure, NdR) ho scoperto autori come Moebius, che mi hanno influenzato fino a oggi. Ammiravo molto il suo lavoro, la sua personalità e l’ambiente in cui si muoveva. Da lì è venuta anche a me la voglia di fare fumetti e ho deciso di andare a studiarli all’Institut Saint-Luc, a Bruxelles. Lì ho scoperto Fuochi di Lorenzo Mattotti, Nel bar di Muñoz e Sampayo, la rivista Raw e, poco dopo, il lavoro, tanto folgorante quanto velenoso, di Alex Barbier. Sono questi ultimi artisti che mi hanno fatto imboccare la strada di un fumetto più sperimentale ed espressionista. Aggiungiamo che nello stesso momento scoprivo la musica degli Einstürzende Neubauten e di Nick Cave, i romanzi di Burroughs e di Céline, i film di David Lynch, Lars von Trier e Atom Egoyan… Queste influenze restano ancora oggi estremamente importanti, ma da allora ho fatto altri incontri artistici che hanno arricchito la mia pratica. Resto molto attento a quello che succede, leggo molti fumetti, molti romanzi e ascolto continuamente musica per disegnare.

Nella bella intervista che hai rilasciato qualche anno fa al Comics Journal, hai parlato del clima che regnava nel fumetto francese tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, quello che ha spinto te e altri colleghi e compagni dell’Institut Saint-Luc a non cercare di essere pubblicati da grandi editori, ma a seguire la vostra strada, che avrebbe portato prima all’autoproduzione con Frigoproduction, poi alla fondazione di Fréon. Potresti raccontarci brevemente i tuoi ricordi, personali e professionali, di quel periodo così intenso e di tale effervescenza creativa?

La prima volta che siamo andati ad Angoulême abbiamo incontrato Latino Imperato, che allora era amico e agente di Alberto Breccia, oltre a essere l’editore di Vertige Graphic. Avevamo una prima mostra al Festival con Frigoproduction. Latino ha portato Alberto Breccia a visitarla e lui ha dato un riscontro molto bello. Questo è stato un momento essenziale per noi, e l’inizio di una lunga amicizia e collaborazione con Latino. Con la sua casa editrice ha cominciato a distribuirci in Francia; poi ha lasciato Vertige Graphic per fondare Rackham e soprattutto per mettere in piedi il Comptoir des indépendants, una struttura di promozione e distribuzione creata con L’Association e che distribuiva solo editori alternativi. Questa struttura ha trasformato definitivamente il paesaggio del fumetto francofono. Un’altra volta avevamo incrociato Alex Barbier al Festival di Angoulême. Benché intimiditi dal personaggio losco che era, siamo andati a conoscerlo. Anche lui si è mostrato molto entusiasta del nostro lavoro. Gli abbiamo proposto di fare delle pagine per la nostra rivista Frigobox, che era in bianco e nero. Ci ha detto che era interessato, ma che sarebbe stato a colori o niente: credo che sia stato in quel momento che abbiamo deciso di investire più mezzi nelle nostre produzioni e che siamo diventati editori. A quell’epoca facevo parte del collettivo che ha dato vita alla casa editrice Fréon, con sede a Bruxelles. Eravamo molto vicini, per desideri e per visione del fumetto, e altrettanto amici di Amok, una casa editrice alternativa con sede a Montreuil, vicino a Parigi. Andavamo ai festival e prendevamo gli stand in comune, mettevamo già in comune le risorse, stavamo sempre insieme…Insomma, abbiamo finito per fonderci e creare una casa editrice più solida e transnazionale, ovvero Frémok.

Quali erano le vostre idee quando avete fondato Fréon, e che cosa ti hanno insegnato quegli anni di autoproduzione che hai poi trasferito nel tuo lavoro di editore? Quanto è stato difficile per voi farvi spazio nel mercato franco-belga dell’epoca?

Arrivavamo sul mercato del fumetto mentre era in preda a una bella ondata di frigidità: era dominato da un ritorno del classico, dei fumetti storici e d’appendice. Bisogna rendersi conto che a quell’epoca (a parte l’outsider Futuropolis) la realtà più indipendente del mercato erano probabilmente le giovani edizioni Delcourt, e questo fa capire bene la tendenza che c’era. Da grandi lettori e spettatori di proposte artistiche di ogni genere, facevamo una constatazione molto semplice: il fumetto non aveva il livello di esigenza né la volontà di innovazione degli altri campi artistici. Niente di ciò che accadeva nel romanzo contemporaneo, nel cinema, nella pittura o nella fotografia trovava più un’eco nel fumetto. Eravamo arrabbiati e determinati a cambiare le cose. Siamo sempre rimasti su questa linea. Non è mai stato semplice. Siamo sempre sul filo, sull’orlo del baratro, da trent’anni. Lavoriamo ancora in gran parte grazie a energie volontarie e contando ciascuno su entrate che arrivano da altrove (io, per esempio, sono insegnante). Quello che sappiamo è che, perché le cose si muovano e le opere trovino il loro posto, perché la loro importanza sia riconosciuta, bisogna durare, e per questo serve tempo.

Sono passati molti anni dalla fondazione di Fréon, poi dalla nascita di Frémok, e il mondo del fumetto (e non solo quello, naturalmente) è cambiato molto. Prima di tutto, forte della tua lunga carriera e della tua esperienza in questo settore, come valuti lo stato del fumetto contemporaneo, in Francia e poi su scala internazionale? Essendo anche insegnante al Saint-Luc, hai un punto di vista privilegiato sui nuovi e sulle nuove artiste, sui loro gusti e sui loro interessi.

Trovo che ci sia un bel movimento, e in tutte le direzioni. Il fumetto è molto più ricco e diversificato di quando abbiamo cominciato. Il mondo si è polarizzato, la concentrazione editoriale è molto forte, ma c’è una vera scena alternativa e militante che si rinnova continuamente. Vedo bene che è complicato per tutti e che la guerra culturale condotta dalla destra e dall’estrema destra, in Francia e in Belgio come altrove in tutta Europa e nel mondo, cerca di inceppare le voci dell’alternativa. Per il momento non sembra funzionare troppo. Se la fascistizzazione in corso continuerà ad avanzare, diventerà sempre più complicato, ma ho fiducia nell’inventiva degli artisti e dei militanti.

E che cosa cerca oggi Frémok in una nuova opera, in un nuovo autore o in una nuova autrice?

Come sempre e fin dall’inizio, voci improbabili e inattese. Modi nuovi di raccontare storie per immagini e, naturalmente, un punto di vista sul mondo che sia politico. Cerchiamo anche di abbattere le barriere tra i diversi media e di far incontrare artisti che non vengono necessariamente dal fumetto; abbiamo lavorato molto con artisti outsider. Da qualche anno abbiamo anche lanciato una collana dedicata all’Art Brut contemporanea con la « S » Grand Atelier: Knock Outsider. Questa collana ha trasformato profondamente la nostra linea editoriale. Uno dei progetti di cui sono più contento di recente è ID. Noires, del collettivo Baraka Grafika. È un collettivo di otto artisti: quattro artisti senza documenti provenienti dal collettivo e dall’occupazione della Voix des sans-papiers e quattro artiste e artisti emergenti di Bruxelles. Lavorano in otto sulle stesse pagine e raccontano insieme la storia delle quattro persone senza documenti.

Per venire alla tua produzione, dal 2000 hai pubblicato un numero limitato di fumetti: un ritmo che si spiega soprattutto con la natura dei progetti, molto complessi dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo. Ogni volta che si apre uno dei tuoi libri ci si trova di fronte a qualcosa di nuovo, in cui si riconosce il tuo percorso creativo ma di cui non si può immaginare l’esito: che cosa guida la tua ricerca creativa?

Prima di tutto lavoro molto lentamente e spesso a più progetti contemporaneamente. Produco piuttosto poco perché ogni progetto è lungo e lento, ma forse uno di questi giorni i diversi progetti che avanzano sullo sfondo saranno finiti e potranno uscire a distanza più ravvicinata… Diciamo che mi piace lasciar maturare i progetti e che lavoro spesso in modo intuitivo e con una certa improvvisazione. Per me il fumetto è una scrittura in sé. Scrivo direttamente a fumetti e non passo per le fasi della sceneggiatura o dello storyboard; procedo per intuizioni e desideri. Torno indietro, parto al contrario e monto, come si può fare nel cinema, iniziando da materiali di immagini e di testi. L’incontro con Marcel Schmitz, artista outsider che lavora ogni giorno alla « S » Grand Atelier, ha trasformato la mia pratica. I miei ultimi libri si sono nutriti della sua influenza, e per FranDisco e il suo proseguimento, Live on Katanik Spot (che uscirà in francese a marzo), sono stati i nostri viaggi, i nostri scambi, le sue costruzioni e i suoi disegni, insieme alle nostre lunghe discussioni, a permettermi di trovare questa leggerezza e questa libertà nel disegno e nella narrazione. In ogni progetto che faccio cerco qualcosa di diverso; spesso ne approfitto addirittura per lanciarmi in una tecnica o in strumenti che non padroneggio, ma con i quali penso che l’apprendimento mi farà scavare nella materia stessa di ciò che voglio raccontare.

L’approfondita conversazione con Alessio Trabacchini del 2014, in occasione del festival BilBOlbul, pubblicata poi nel volume Ritratti d’autore tra fumetto, illustrazione e animazione, a cura di Alberto Sebastiani, porta un titolo a mio avviso molto azzeccato, La danza della materia, che rimanda non solo alla tua collaborazione con la coreografa Karine Ponties per Brutalis e Heureux, Alright !, ma anche al tuo rapporto con la materia nella tua arte. Come ti avvicini ai materiali e ai supporti con cui lavori, e come vivi l’esperienza del disegno e della creazione? E come si lega tutto questo alla riflessione, spesso presente nei tuoi lavori, sul corpo e sulla sua presenza nello spazio, anche nel suo rapporto con l’architettura, altro tuo centro di interesse?

Viaggio tra la pittura e il fumetto, non separo le due pratiche: in ogni caso faccio dipinti, immagini che sono ogni volta (non riesco a fare altrimenti) prese dentro progetti di narrazione. Per dirla diversamente, amo la pittura e amo la poesia, pratico una sorta di andirivieni tra le due ed è da lì che emerge la narrazione. Amo tutte le possibilità che offre la pittura, dalla figurazione all’astrazione, dall’espressionismo al minimalismo, e amo anche tutte le possibilità che offre la poesia, dal leggibile all’illeggibile, dalla narrazione all’astrazione. Gioco con tutte queste combinazioni per creare contrasti, suscitare emozioni e lasciare grandi vuoti in cui il lettore può sistemarsi. Quanto al corpo, è senza dubbio il soggetto principale del mio lavoro. Mi sembra un’evidenza: sono un essere umano attratto dai corpi e che parla con il proprio corpo e a partire da esso. Sono affascinato dalla bellezza dei corpi, in tutte le loro differenze e le loro incarnazioni, e allora cerco di parlare loro con questo mezzo che è il fumetto.

In questa idea di danza e di contatto farei rientrare anche le collaborazioni, che sono una parte essenziale delle tue opere (il tuo lavoro con Karine Ponties e Marcel Schmitz): come lavori in questo contesto, e che cosa ti porta a scegliere una collaborazione in particolare?

Ho fatto dei progetti con Karine ormai più di quindici anni fa. Da allora non abbiamo più lavorato insieme. Dopo, non ho nemmeno continuato a lavorare per la scena. Il grande incontro che è seguito a quella collaborazione è stato quello con Anne-Françoise Rouche, direttrice della « S » Grand Atelier, centro di Art Brut contemporanea, e con gli artisti del centro, primo fra tutti Richard Bawin, con il quale ho realizzato «Cœur de Lyon», pubblicato nel libro Match de catch à Vielsalm. E poi con Marcel Schmitz, con cui ho fatto Vivre à FranDisco e Live on Katanik Spot. Con Marcel abbiamo una collaborazione che dura tuttora, che per me è essenziale e che spero non finisca mai.

Il tema principale dell’edizione di quest’anno di «A occhi aperti» è il conflitto e la forma che assume nel mondo contemporaneo. Nella conversazione con Trabacchini c’è una tua frase molto forte e illuminante: «Credo del resto che dove c’è una narrazione ci sia anche un conflitto. L’aggressione fa necessariamente parte della narrazione.» In una società sempre più polarizzata e incline all’isolamento, quali potrebbero essere gli strumenti e i racconti capaci di far ritrovare una forma di confronto costruttivo?

Mi sono un po’ ricreduto su questa idea. Sì, è vero che in tutti i racconti classici ci sono un conflitto e una risoluzione. È insegnando a scuola, e discutendo con alcuni studenti e alcune studentesse che mettevano in discussione questa idea, che mi sono reso conto che avevano ragione. Non si è necessariamente obbligati a costruire una storia su un conflitto o su un problema. In realtà, si fa semplicemente quello che si vuole. Tanto più in questa società polarizzata. Siamo contrari a un sacco di decisioni prese dai nostri governanti, combattiamo un sacco di pensieri orribili; abbiamo bisogno di racconti critici, certo, ma abbiamo soprattutto bisogno di racconti che rinnovino gli immaginari e che ci propongano dei futuri. Forse è proprio questo il peggio di tutta la storia: i potenti continuano a distruggere i futuri delle generazioni che arrivano. Allora potremmo fare questo, noi che cerchiamo di raccontare: riparare e raccontare dei futuri.

In La vera storia di San Nicola, la tua prima opera pubblicata in Italia, da Eris Edizioni, il conflitto, o meglio i conflitti, sono al centro del racconto: riprendendo la storia originaria di san Nicola, attraversi tutti i conflitti che scuotono oggi il nostro mondo. Prima di tutto, com’è nata l’idea di questa storia?

In realtà è arrivata per caso (ride). Non ho mai pensato che un giorno avrei fatto una storia su san Nicola. Di nuovo, tutto questo non sarebbe successo se non avessi incontrato Marcel Schmitz. Marcel è appassionato di architettura. Ha costruito il modello di una città gigantesca, in cartone, nastro adesivo e ricamo: FranDisco. Quando ho visto questa città prendere forma, e sentito le storie che Marcel raccontava sugli edifici, gli ho proposto di fare un fumetto per documentare la creazione della città. Ben presto ci siamo messi a viaggiare con questa città e a fare residenze in luoghi prestigiosi. Un giorno Marcel mi ha detto che bisognava far arrivare san Nicola nel fumetto che stavo realizzando. Io disegnavo la città, i luoghi in cui eravamo accolti, solo architetture che potevo osservare. Gli ho detto che senza modello non potevo disegnare san Nicola; allora mi ha disegnato una serie di san Nicola perché avessi dei modelli. Ho disegnato un san Nicola davvero bizzarro, ispirato direttamente ai disegni di Marcel. San Nicola è così arrivato a FranDisco e ne è diventato rapidamente un personaggio importante. Un giorno fummo invitati a tenere una conferenza sul nostro progetto in un centro culturale. Stavo preparando il mio testo e mi documentavo su san Nicola, e mii imbattei di nuovo in questa leggenda che si racconta in Belgio: san Nicola percorre la campagna. È sfinito, ha fame. Si ferma in una locanda e ordina il piatto del giorno. L’oste gli porta un piatto. Orrore! Nel piatto riconosce un pezzo del corpo di un bambino. Dà di matto, picchia l’oste e va nelle cucine, dove scopre pezzi di bambini tagliati dentro barili di sale grosso. Tira fuori i pezzi, ricompone i corpi e li riporta in vita. Poi riparte per la campagna, accompagnato dai bambini resuscitati. Molto più tardi, quando il nostro primo libro era già uscito, io e Marcel eravamo in residenza al Palais du Facteur Cheval, in Francia. In quel momento in Francia ebbe luogo lo smantellamento della ZAD di Notre-Dame-des-Landes, un luogo simbolico e portatore di speranza, tanto per l’organizzazione della lotta contro i progetti tossici dei governi quanto per il suo laboratorio di speranza e il suo modello di vita. Lo smantellamento della ZAD è avvenuto con un’estrema violenza poliziesca. All’improvviso Marcel ha avuto una visione. Mi ha detto: «Andremo su Pianeta 2, il pianeta degli innamorati. Lì ci sono degli indiani in bikini che fanno barbecue sulla spiaggia.» Buona idea, mi dico! Ho una gran voglia di raccontare e disegnare questo pianeta. Lo vedo ad acquerello, con toni rosa e azzurro chiaro, liquidi, eterei… Ci vedevo anche una specie di rifugio e un nuovo modello di speranza. Solo che non avevo mai fatto acquerelli, quindi ho cominciato e mi sono ben presto accorto che era molto più complicato del previsto. Non ci riuscivo. Ebbi allora un’idea: farò una storia breve per imparare l’acquerello, tornerò a Pianeta 2 quando padroneggerò meglio la tecnica. E perché non fare una storia di sedici pagine con questa leggenda di san Nicola riattualizzata? Cominciavo, arrancavo seriamente sulle prime due o tre pagine, dovevo rifarle più volte. Dopo un tempo piuttosto lungo cominciavo a padroneggiare la tecnica, ma al tempo stesso stavo entrando nel racconto, e quello che doveva essere di sedici pagine divenne presto un libro. Ed eccomi partito, come in apnea, in questo progetto che mi teneva con l’energia della rabbia.

Una delle cose che mi hanno molto colpito è la presenza tangibile della pandemia. A eccezione di qualche racconto prodotto durante il periodo pandemico, la maggior parte della narrazione contemporanea sembra aver rimosso, senza affrontarlo, questo evento di portata storica che ha cambiato per sempre le nostre vite. Tu, al contrario, ne fai un punto centrale. Come hai deciso di introdurre questo elemento nella tua storia?

Si dà il caso che, quando decidevo di imparare l’acquerello, arrivasse il Covid. Si dà anche il caso che in quel periodo avessi un figlio di due anni. Vidi arrivare il Covid e tutto il resto, e iniziai ad avere delle angosce. Era ragionevole avere un figlio in un’epoca così violenta? Vedevo il mondo intorno a me degradarsi, il futuro oscurarsi, le generazioni di bambini sacrificati in videoconferenza e chiusi in casa. È da lì che feci partire san Nicola per la strada. Da casa mia, bloccato nel mio studio, mandavo san Nicola a percorrere l’antropocene, e ciò che attraversava divenne un catalogo accelerato dei degradi e delle violenze che i potenti infliggono alla terra e ai suoi abitanti.

Il cammino di san Nicola lungo tutto il libro diventa l’occasione per rappresentare diverse comunità della società attuale e i loro movimenti di protesta. Nella storia c’è da un lato il conflitto, appunto, a volte rabbioso, e dall’altro uno sguardo rivolto con speranza al futuro e ai giovani. In un’epoca di conflitti, anche intergenerazionali, pensi che l’arte possa alimentare una tendenza a riscoprire la comunità e la partecipazione alla vita pubblica, e credi che i racconti siano necessari per dare spazio alle rivendicazioni, e perfino alla rabbia, di giovani spesso poco ascoltati o sminuiti dalla retorica e dalla semplificazione?

La nostra generazione e quelle che l’hanno preceduta hanno fatto una cazzata da qualche parte, per arrivare a lasciare in eredità ai bambini un mondo senza futuro. Nel mio racconto san Nicola, che è il patrono e il protettore dei bambini, sembra in un primo tempo attraversare tutte queste catastrofi senza preoccuparsene. Come noi, quando sappiamo quello che succede nel mondo ma continuiamo nonostante tutto a vivere più o meno normalmente. A un certo punto finalmente ci arriva e la rabbia lo travolge; è una rabbia a cui voglio che il lettore aderisca. All’improvviso il vecchio santo si decide ad agire. Farà quello che deve fare: connettersi ai bambini, ascoltarli, aiutarli, cercare di salvarli. Forse è quello che ci resta da fare: ascoltare i bambini, i giovani, e poi dare loro al più presto un posto centrale nel mondo, perché sono loro che resteranno qui più a lungo.

Quali tecniche hai usato per rappresentare efficacemente questa rabbia dal punto di vista artistico?

Mi piaceva usare una tecnica dolce e gradevole come l’acquerello per mostrare immagini dure. Trovavo che il contrasto tra la violenza di ciò che è rappresentato e la tecnica acquatica, eterea, spesso con colori irradiati, portasse una bella distorsione nella lunga marcia di san Nicola. C’è qualcosa che resta sempre bello nel mondo, nonostante la sua violenza.

La figura di san Nicola è molto interessante: quasi cibernetica, a metà strada tra essere umano, marionetta e scatola dei desideri, cambia anche aspetto e sessualità nel corso della storia. Come hai lavorato sul personaggio dal punto di vista visivo?

Come ho già spiegato, in origine sono partito da un disegno di Marcel per rappresentare san Nicola. Volevo che ci fosse uno scarto, che san Nicola non fosse un vecchio uomo bianco, ecclesiastico per giunta. Non si sa bene che cosa sia, con quelle specie di scatole cubiche al posto della gabbia toracica e del bacino. È una marionetta, un automa, un insetto? Volevo che avesse un carattere irrealistico; per me è una materializzazione della figura immaginata dai bambini per salvarli. All’inizio è questa figura di leggenda, ma appena la rabbia si impadronisce di lui si trasforma in funzione di ciò di cui i bambini hanno bisogno. È quindi in modo del tutto naturale che si trasformerà in figura materna.

Avevi deciso fin dall’inizio di realizzare un’opera quasi del tutto priva di parole e di balloon, o la forma del racconto è cambiata con il tempo? Che cosa aggiunge alla storia la scelta di una narrazione muta?

Amo il fumetto muto perché dà piena parola alle immagini. Anche il mio libro precedente era completamente muto, ma qui è un’altra cosa. Parlo del fatto che i bambini non sono né sentiti né ascoltati dagli adulti. La prima parte è muta per questo motivo; quando san Nicola esce dal suo riserbo e decide di mettersi in ascolto dei bambini, la loro parola prende forma e compaiono i balloon. È il gesto salvifico di san Nicola a far apparire la parola nel libro.

Benché il fumetto sia muto, vi compaiono numerosi testi, su muri, cartelli e altri supporti, come se la comunità, ridotta al silenzio, riuscisse nonostante tutto a far passare dei messaggi, e come se lo spazio che la circonda fosse un foglio su cui scrivere le proprie lamentele e le proprie proteste. Come hai lavorato su questo elemento?

Gli slogan, i tag sono un modo di contestualizzare il racconto; quelle poche parole scritte sui muri o sui cartelli dicono in modo molto condensato l’essenziale delle lotte. Lo si vede bene oggi, con tutte le perle di scrittura che stanno sui cartelli dei manifestanti della Gen Z. Una parte di queste frasi, le più inventive, resterà nel futuro; lo adoro. Al contrario, la pubblicità, in quanto inquinamento industriale, mostra bene quale mondo orribile vuole venderci. Far convivere questi diversi livelli di discorso presenti nelle strade rivela le tensioni e i conflitti che colpiscono il mondo.

Concludiamo con la tua partecipazione ad A occhi aperti. Hai tenuto un laboratorio con gli studenti di Urca, e durante il festival ti sarà dedicata una mostra personale. Che cosa puoi dirci di queste due esperienze e cosa ti aspetti dal festival?

Sono molto contento che questo libro sia tradotto in italiano. È la sua prima traduzione e arriva nel momento ideale. Mi rallegra moltissimo l’energia che la gioventù mette nella rivolta ovunque in Europa. Quando ho scritto questo libro non osavo sperare che un movimento simile potesse esistere e propagarsi così in fretta e in modo così internazionale. Dopo un lungo periodo di crisi, se non di disperazione, forse finalmente si profila qualcosa di positivo. Venire a Bologna quindi mi rallegra. Sono molto felice di vedere come reagisce il pubblico per il momento. Incontrare dei lettori a Lucca è stato super motivante. Anche esporre da Squadro, galleria di cui sento parlare da tanto tempo, mi entusiasma. E naturalmente disegnare e confrontarmi con studenti e studentesse è qualcosa che mi fa sempre progredire e capire meglio che cos’è il fumetto.

Intervista realizzata via mail a novembre 2026.

Un ringraziamento al team di Eris Edizioni (in particolare Francesca Ruggiero) e il team di Hamelin e A Occhi Aperti.

Thierry Van Hasselt

Nato a Ixelles, in Belgio, nel 1969, è uno dei più influenti e radicali protagonisti del fumetto indipendente europeo. Fumettista, editore e artista visivo, ha scardinato i confini tradizionali della nona arte, ridefinendo il rapporto tra disegno, pittura e arti plastiche. Nel 2002 fonda Frémok (FRMK), casa editrice indipendente punto di riferimento in Europa per il fumetto di ricerca. Il suo stile viscerale e materico lo porta spesso oltre i confini del libro. Ha collaborato con il mondo della danza contemporanea, in particolare con la coreografa Karine Ponties (compagnia Dame de pic), traducendo le sue storie in scenografie animate e performance multimediali per i palcoscenici teatrali. Debutta nel 2000 con il graphic novel Gloria Lopez. Nel 2016 pubblica Vivre à FranDisco (realizzato insieme all’artista Marcel Schmitz), opera monumentale che gli vale il prestigioso Prix Atomium nel 2017. Con La Véritable histoire de Saint Nicolas, si conferma una voce rivoluzionaria, capace di trasformare il disegno in uno strumento di pura resistenza civile. Insegna al Master di Fumetto dell’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc di Bruxelles.

(tratto dal sito di Eris Edizioni)