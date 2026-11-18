Ogni nuova storia a fumetti di Maurizio Colombo costituisce un piccolo avvenimento. Autore talentuoso ma estremamente poco prolifico, il co-creatore di Dampyr ha nel tempo diradato sempre più la sua presenza nella collana (l’ultimo albo da lui firmato è stato il #164, Lamiah vive!, del novembre 2013).

L’avventura doppia, su soggetto di Paolo G. Maino, pubblicata nei Dampyr #316 e #317 è ambientata nell’Albania di oggi, dove però ancora si stendono cupe le ombre del regime repressivo di Henver Hoxha e della sua terribile polizia segreta, la Sigurimi. Una location balcanica che non può non richiamare i numeri iniziali della serie, dai quali ritorna anche il primo avversario dei protagonisti, l’arci-vampiro Gorka, e da cui viene recuperato il mix tra ritmo serrato, approfondimento storico e stringente attualità.

La sceneggiatura di Colombo è un piccolo gioiello di azione, iperviolenza e dialoghi da film pulp. L’autore costruisce magistralmente, con una serie di scene forti e ad effetto, un climax di grande tensione, per poi scioglierlo in una lunghissima sparatoria finale, coreografata come un’operazione di guerra e con un bodycount impressionante.

Una storia di indubbia forza espressiva, tra le più dure e disturbanti pubblicate sulla collana, talvolta esagerata e spesso sull’orlo di sconfinare nel trash. Colombo utilizza i vampiri come metafora per esprimere anche una forte critica ai meccanismi del potere, accostando la brutalità dei regimi totalitari alla corruzione delle nuove élite liberiste. Alternando pugni nello stomaco a sprazzi di inaspettato lirismo, trascina i suoi eroi all’inferno, per poi farli uscire con un sorriso sardonico sulle labbra, in un finale tanto sconcertante quanto efficace.

Anche se con il restyling avvenuto dopo il #300 Dampyr ha perso i suoi disegnatori più quotati, la prova di Fabrizio Longo, che fa seguito a un prologo disegnato da Andrea Del Campo, è molto valida. Con un tratteggio pulito e curato e dei chiaroscuri evocativi riesce a illustrare con abilità sia le situazioni di violenza grafica, che gli intermezzi onirici, fino alla parossistica resa dei conti finale.

Abbiamo parlato di:

Dampyr #316 – La casa delle foglie di sangue

Dampyr #317 – Senza pietà

Maurizio Colombo, Paolo G. Maino, Andrea Del Campo, Fabrizio Longo

Sergio Bonelli Editore, luglio/agosto 2026

80 pagine, brossurati, bianco e nero – 4,90 € cad.

ISSN: 977159000204060316, 977159000204060317