In arrivo dal 16 dicembre le imperdibili edizioni Home Video di Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton, il cinecomic più atteso dell’anno e campione d’incassi ai botteghini di tutto il mondo. L’ultimo capitolo con protagonista l’amichevole supereroe di quartiere sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, tutti impreziositi da una card da collezione, e in due versioni Steelbook 4K da collezione entrambe contenenti il poster del film. Sempre a partire dal 16 dicembre in uscita anche un esclusivo cofanetto che racchiude tutti e quattro i film con Tom Holland nei panni di Spider-Man, edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K. Ambientato quattro anni dopo Spider-Man: No Way Home, il film ritrova Peter Parker ormai adulto e solo, cancellato dai ricordi dei suoi cari. Dedicatosi completamente alla lotta contro il crimine a New York, dovrà affrontare una misteriosa evoluzione fisica che minaccia la sua esistenza, mentre una nuova serie di crimini lo porterà a scontrarsi con uno dei nemici più pericolosi di sempre.