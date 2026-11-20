Comunicato stampa

Presentato in anteprima a Lucca Comics 2026, è ora disponibile in libreria Lovecraft – Cinque strade nella follia, nuovo titolo della collana Classici Horror de Lo Scarabeo, che rende omaggio al maestro statunitense dell’orrore e del fantastico, attraverso l’interpretazione a fumetti di quattro sue opere — L’orrore di Dunwich, La maschera di Innsmouth, Il tumulo e I ratti nei muri — affiancate da una storia originale.

Sotto la guida dello sceneggiatore Marco Cannavò, i racconti di Lovecraft si fanno immagine attraverso le tavole di Francesco Biagini, Giulia Francesca Massaglia, Sudario Brando e Corrado Roi, mentre Michele Penco firma i disegni della storia inedita, anch’essa scritta da Cannavò.

Dopo i volumi dedicati a Dracula, Frankenstein ed Edgar Allan Poe, la collana a fumetti della casa editrice torinese si arrichisce così di un altro volume che celebra la figura dello scrittore del New England, che ancora oggi continua a influenzare l’immaginario di artisti e appassionati in molti media.

Lovecraft – Cinque strade nella follia

Marco Cannavò, Francesco Biagini, Giulia Francesca Massaglia, Sudario Brando, Corrado Roi, Michele Penco

Edizioni Lo Scarabeo, 2026

112 pagine, cartonato, bianco e nero – 28,00 €

ISBN: ‎ 9788865272794