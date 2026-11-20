Ci sono ricordi che riaffiorano e cambiano il colore del presente, esperienze che solo a distanza di tempo riusciamo a leggere diversamente. È in questo territorio, tra memoria e ironia, vulnerabilità e assurdo, che si muove L’è una legera, il fumetto di Martina Sarritzu pubblicato da Canicola presentato a Lucca Comics and Games 2026 e di cui si parlerà anche alla prossima edizione di A occhi aperti, dove l’autrice sarà presente con alcuni incontri. Al centro c’è Margherita, alle prese con un’estate in cui il rapporto con sé stessa e con gli altri si fa complicato. Mentre il passato riaffiora attraverso frammenti di memoria, il corpo diventa terreno di confronto tra desiderio, giudizio e aspettative sociali. Anche il disegno accompagna questo movimento: i colori restituiscono la vividezza dei ricordi, mentre il verde scuro della grafite avvolge un presente opprimente.

Nell’intervista che ci ha concesso, Sarritzu racconta le scelte narrative e visive del libro, le letture che l’hanno segnata e le esperienze, anche scomode o grottesche, trasformate in fumetto. E, chissà, un giorno potrebbe esserci spazio anche per una storia su Marco Pantani: biciclette permettendo.

Ciao, Martina, e ben arrivata su Lo Spazio Bianco!

Prima di entrare in L’è una legera, vorrei partire dal tuo percorso. Nel tuo lavoro ti sei confrontata con forme e progetti diversi, dalla collaborazione con Tuono Pettinato al collettivo Sciame. Quali incontri, letture e linguaggi del fumetto hanno contribuito a formare il tuo sguardo, e in che modo il confronto con altri autori ha influenzato il tuo modo di raccontare?

Tutto quello che mi piace del fumetto l’ho scoperto durante l’Accademia, dal confronto con insegnanti e amici. Mi sono iscritta a Fumetto e illustrazione perché volevo imparare a disegnare bene e non perché fossi un’appassionata di graphic novel. In linea di massima pensavo di voler fare albi illustrati. Ricordo in particolare la prima volta in cui, alla libreria Modo Infoshop, ho aperto l’albettone Canicola Cani selvaggi di Amanda Vähämäki. Mi aveva stupita e sollevata scoprire che si “potessero” disegnare i fumetti con la grafite, senza inchiostrare. Da lì avevo iniziato a salvare tutte le immagini dei suoi lavori che trovavo su Google. Mi piaceva molto anche il modo in cui montava le scene di conversazione e il fatto che lo sfondo fosse sempre presente. Vähämäki è stata la prima a farmi pensare che anche io, sotto sotto, avrei voluto fare i fumetti. Dopo di lei ho scoperto Anke Feuchtenberger, che amo per le inquadrature e i soggetti perturbanti, Dominique Goblet, che mi ha colpita per la varietà di stili che sperimenta da un fumetto all’altro, ma anche all’interno di una stessa opera, Julie Doucet, che mi piace per la capacità di rendere interessante e significativo il racconto di un quotidiano “normale” e per la densità del suo segno, e Lynda Barry, che è incredibile nel riportare la sua esperienza infantile ed è potentissima anche come scrittrice.

In L’è una legera la storia di Margherita non procede in modo rigidamente lineare: ricordi, episodi quotidiani e momenti di diversa intensità si intrecciano, componendo progressivamente il ritratto della protagonista. Come hai trovato questa struttura narrativa?

C’è questo piccolo libro di Herta Müller che ho letto quando iniziavo a pensare al fumetto e che si intitola Il fiore rosso e il bastone, in cui l’autrice riflette sul ricordo, sulla scelta tra il dire e il silenzio nella vita e nello scrivere.

Lei scrive, a proposito del tempo passato che irrompe nel quotidiano: «In questi momenti, quando presente e passato s’incrociano e si scambiano il significato e si deformano entrambi in una dimensione inattesa, si è come impazziti e lucidamente normali». L’ho trovata una descrizione esatta di come certi ricordi vengano rievocati dalla vita che scorre in avanti e di come la scombussolino, tornando in superficie.

Ho capito che sì, mi interessava scrivere un racconto funzionante, ma che innanzitutto volevo rendere visivamente la memoria. Nel ricordo, certi eventi molto complessi si condensano in frammenti concreti, simili a “fotografie del cervello”. In alcuni momenti la nostra mente sceglie di riproiettarle e la giornata in corso cambia. I ricordi sanno essere molto potenti, a volte sono consolatori e altre spaventosi, specie quando non abbiamo gli strumenti per decifrarli.

Mentre chiudevo il libro, invece, stavo leggendo La cronologia dell’acqua di Lydia Yuknavitch, che dice: «Tutti gli eventi della mia vita si intrecciano nuotando. Senza cronologia. Come nei sogni. Perciò se evoco un ricordo di una relazione o dell’andare in bicicletta o del mio amore per l’arte e la letteratura o della prima volta che bagnai le labbra d’alcol o di quanto adoravo mia sorella o del giorno in cui mio padre mi toccò la prima volta – non c’è un senso lineare». Mi è sembrata una bella coincidenza arrivare alla fine accompagnata da un libro che parla così tanto di memoria, ma in una modalità molto più fisica e meno mentale del primo.

Il fumetto alterna pagine a colori, più materiche e pittoriche, a sequenze in bianco e nero dal segno fitto e incisivo. Che cosa ti ha portata a scegliere questi diversi registri visivi per raccontare Margherita?

Innanzitutto, c’è una ragione pratica. Volevo usare più tecniche per paura di annoiarmi a ridisegnare gli stessi personaggi mille volte. È anche il motivo per cui cambio continuamente inquadratura. E poi negli anni, siccome temevo di fossilizzarmi su un solo strumento, mi sono imposta di provare vari modi di disegnare e di colorare; quindi, avevo voglia di “sgasare” e di fare vedere le cose che mi vengono meglio e che trovo più distintive della mia manualità.

Come distribuirle l’ho deciso poi: ho pensato ai colori per i ricordi perché volevo renderne la vividezza e l’importanza. Il presente è a grafite, che è polverosa, e l’ho virata in un verde molto scuro, deprimente, che rimanda al pantano in cui Margherita naviga durante l’estate della storia.

Margherita osserva sé stessa e gli altri con uno sguardo spesso ironico, a volte spietato, che convive con una forte vulnerabilità. Questa distanza ironica sembra permetterle di raccontare anche ciò che è difficile affrontare direttamente. Come hai lavorato sulla sua voce?

È stato difficile trattenermi dal dare spiegazioni e dall’esplicitare perché lei faccia determinate cose. Margherita è riflessiva, ma i suoi ragionamenti spesso incappano nel vicolo cieco del “non so perché agisco così”. Intuisce confusamente che i suoi comportamenti abbiano delle motivazioni precise: sono lì, vicinissime, ma spesso le sfiora senza afferrarle. Però esamina e giudica facilmente gli altri. A volte, quando scrivevo i suoi pensieri, la rendevo troppo consapevole e diventavano uno “spiegone”. Margherita percepisce di essersi disallineata rispetto a un prima, dove sapeva o pensava di sapere cosa voleva. In realtà il suo problema si manifesta con la possibilità di fare scelte più adulte. Probabilmente, fino alla fine delle superiori, semplicemente non aveva cognizione della sua disconnessione.

Io che scrivevo lo capivo, ma lei no. Ho cercato di ricordare l’angoscia che si prova in quell’età, quando si inizia a percepire che qualcosa non va più, ma non si sa come iniziare ad agire in modo nuovo.

Nel corso del libro il corpo di Margherita è continuamente esposto allo sguardo degli altri, alle aspettative e ai giudizi, ma è anche uno spazio attraverso cui scopre sé stessa. Quanto era importante per te raccontare la crescita della protagonista attraverso il suo rapporto con il corpo?

Lo faccio in praticamente tutte le mie storie, perché penso che il rapporto con il proprio corpo sia una parte fondamentale dell’esperienza umana, in ogni fase della vita. Margherita vive la sessualità come sganciata dall’intimità: il sesso è un terreno di scontro in cui uno dei due prevarrà per forza sull’altro e dove lei cerca sempre di vincere.

La storia poi è ambientata in Romagna. Io credo che lì il pudore non abbia lo stesso valore che gli si attribuisce in altre zone d’Italia. L’altra faccia della medaglia è che la “disinvoltura” sessuale è quasi sinonimo di estroversione. Se non rispondevo sempre ridendo a una battutina a doppio senso, almeno nei primi Duemila, ero considerata poco simpatica. Secondo me, ho capito solo dopo essermi trasferita a Bologna, osservando come reagivano le mie nuove conoscenze, che certe cose che ero abituata a trovare simpatiche o che tendevo a ignorare erano cafonate, se non vere e proprie molestie.

Il tuo immaginario sembra nascere anche da quel lato della realtà che, a guardarlo da vicino, diventa quasi assurdo o grottesco. Ti è mai capitato di vivere una situazione che sul momento ti ha messa a disagio, ma che in seguito hai riconosciuto come perfetta materia per un fumetto?

Mi piace non buttare via niente, quindi sì, tendo a voler sublimare il peggio che mi succede. Negli anni in cui facevo la stagione ogni estate (chi non ha mai lavorato sul mare in Romagna non può capire il livello di assurdità a cui si assiste ogni giorno), ho collezionato un sacco di storie incredibili a tema “feci”, per esempio!

Dopo aver raccontato la quotidianità attraverso uno sguardo ironico e spesso grottesco, c’è un territorio che non hai ancora esplorato nei tuoi fumetti e in cui ti piacerebbe avventurarti?

Quest’estate, mentre disegnavo e cercavo nuove cose da ascoltare in sottofondo, ho trovato un documentario su Pantani e me lo sono guardato. Nonostante sia delle mie zone, non ne sapevo quasi nulla. Mi sono appassionata e ho sentito tutti i podcast sul Pirata in circolazione. Mi è venuto da pensare: magari prima o poi faccio un fumetto sulla storia di Pantani. Però ci sarebbero da disegnare un sacco di biciclette…

Intervista realizzata via mail nel mese di ottobre 2026.

Martina Sarritzu

Nata a Cesena nel 1992, nei suoi disegni e nel suo immaginario unisce gli studi in ambito sociale con quelli legati alla narrazione per immagini all’Accademia di Belle Arti. La sua propensione al grottesco e ai dettagli della realtà sono il migliore contrappunto a una storia che si spinge nel territorio dell’immaginazione. Ha pubblicato, tra gli altri, con Canicola Edizioni (l’antologia A.M.A.R.E., Vacanze in scatola con Tuono Pettinato, Sciame) e Strane Dizioni, su varie riviste e pubblicazioni indipendenti italiane e internazionali.