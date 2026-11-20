Comunicato stampa

Il panorama del fumetto internazionale si arricchisce di un’opera attesissima e dirompente: American Caper Vol. 1: La grande truffa americana, che arriva in Italia grazie a Panini Comics. Scritto da Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e direttore creativo di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, il volume segna l’esordio nel mondo dei comic book della sua nuova casa di produzione, Absurd Ventures. Il primo capitolo di questa saga in quattro parti è disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it. Ambientato nella cittadina di Verona, nel Wyoming, American Caper trascina i lettori in un vortice di speculazioni immobiliari, violenza e fumo negli occhi, mettendo in scena una galleria di personaggi memorabili quanto borderline. Al centro della storia si muovono le disavventure di un sicario mormone, di un avvocato ludopatico e della sua famiglia, e di un miliardario di Wall Street trasformatosi in cowboy, affiancati da una folle carrellata di figure stravaganti in cerca di riscatto o vendetta. Houser ha descritto il progetto come una storia cupa, ambigua e sferzante, nata da una vera e propria ossessione per ipocriti, sociopatici e famiglie disfunzionali, pensata per offrire una fotografia spietata e ironica sul mondo caotico in cui viviamo. A tradurre in tavole questa visione tagliente e grottesca della società americana è un team di primissimo piano guidato ai testi dal coautore Lazlow Jones e impreziosito dai disegni di David Lapham, pluripremiato autore della serie cult Stray Bullets. Completano l’opera le chine di Chris Anderson e i colori di Lee Loughridge. Un concentrato di noir, satira feroce e adrenalina pura, disponibile anche in una speciale edizione con cover variant pensata per i collezionisti che non vogliono perdersi la prima, imperdibile incursione a fumetti di una delle voci più influenti della narrazione contemporanea.

Edizione Regular

Pagine: 136 pp.

Formato: 17×26 cm

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Prezzo: 21 €

Distribuzione: In libreria, fumetteria e su Panini.it

Edizione Variant

Pagine: 136 pp.

Formato: 17×26 cm

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Prezzo: 23 €

Distribuzione: In fumetteria e su Panini.it

“American Caper nasce dalla mia fascinazione di tutta una vita per gli ipocriti, i sociopatici, gli idioti della politica, le famiglie disfunzionali e la violenza. Cupo, moralmente ambiguo, molto volgare e, speriamo, divertente, American Caper è un fumetto che racconta il mondo confuso in cui viviamo oggi.” — Dan Houser “Volevamo realizzare qualcosa che si specchiasse nel riflesso incrinato del sogno americano. Lavorare nel mondo del fumetto ci permette di raccontare una storia crime, un noir crudo e satirico, una commedia nera senza freni», ha dichiarato Lazlow. «American Caper è un concentrato di scelte sbagliate, persone allo sbando, miseria trasformata in merce, zuccheri sintetici, cani nutriti a ciambelle, maniaci, loschi speculatori immobiliari e uomini adulti che invecchiano male, fingendosi cowboy.’’’ — Lazlow DAN HOUSER – Come autore e direttore creativo di franchise di successo come Grand Theft Auto, Red Dead Redemption e Bully, Dan Houser ha contribuito a consolidare i videogiochi come una delle odierne forme narrative principali. Attualmente, in qualità di fondatore della Absurd Ventures, una società di intrattenimento incentrata sullo storytelling, crea nuovi fumetti, videogiochi, libri, film e serie televisive (live-action e d’animazione), audiodrammi e molto altro. LAZLOW – Lazlow ha lavorato come regista, produttore e cosceneggiatore in franchise storici come Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne, Midnight Club e molti altri. È membro fondatore della Absurd Ventures e collabora con Dan Houser come cosceneggiatore e partner creativo da oltre venticinque anni. Scrive e dirige videogiochi, commedie animate, fumetti e serie di audiofiction.

DAVID LAPHAM – Come scrittore e disegnatore, David Lapham si è guadagnato una solida reputazione per la sua narrazione viscerale, i personaggi indimenticabili e il sostegno incrollabile verso i fumetti creator-owned. Nel 1995 ha lanciato Stray Bullets, fumetto noir di culto acclamato dalla critica. Da allora ha portato il proprio audace stile visivo a Marvel, DC, Valiant, Avatar e Vertigo tra le altre, lavorando a fumetti come Deadpool MAX, Young Liars, Daredevil e Crossed. Vincitore del premio Eisner per il lavoro su Stray Bullets e Murder Me Dead, David è un’icona della narrazione visiva nel genere crime.

CHRIS ANDERSON – Chris Anderson è un disegnatore e storyboard artist vincitore di un Emmy e con all’attivo una nomination agli Eisner Award. Le sue opere più recenti sono American Caper per la Absurd Ventures/Dark Horse Comics nonché Dread the Halls (e Hall H) per la Image Comics. Chris è anche amministratore delegato e cofondatore della Power Pulp Comics, che pubblica i suoi fumetti Something Seems Off, Chaotic Neutral e il prossimo Three-Headed-Pig-Man.

LEE LOUGHRIDGE – Lee Loughridge è un colorista vincitore dei premi fumettistici Eisner e GLAAD. Ha lavorato per le più grandi e prestigiose case editrici del settore ed è noto per aver colorato Deadly Class e la serie a fumetti Somna: A Bedtime Story, vincitrice del premio Eisner nel 2024. È il creatore del nuovo successo della Image Comics, Standstill.

Per maggiori informazioni:

Panini.it

Facebook.com/PaniniComics

Instagram: @panini_comics