SPY x FAMILY CODE: White – Il film anime in arrivo su Crunchyroll

La famiglia Forger torna in azione per una nuova missione con l’arrivo di SPY x FAMILY CODE: White su Crunchyroll a partire da giovedì 5 settembre, alle 17:00 PT. Il film sarà disponibile in streaming in selezionati territori in tutto il mondo sia in giapponese con sottotitoli che doppiato in inglese, spagnolo latinoamericano e castillano,, portoghese brasiliano, francese, tedesco e italiano.

Presentato in anteprima fuori dal Giappone in Nord America e in alcuni selezionati territori all’inizio di quest’anno da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, SPY x FAMILY CODE: White è il primo capitolo cinematografico del popolare franchise basato sul manga creato da Tatsuya Endo. Un successo per i fan e la critica, SPY x FAMILY CODE: White ha attualmente un punteggio di critica del 94% e di pubblico del 98% su Rotten Tomatoes.

Il film offre una storia originale che si distacca dall’amata serie televisiva, con l’agente segreto <Twilight>, la sua letale moglie assassina Yor e la loro figlia adottiva telepatica Anya in una missione tutta nuova.

Con l’animazione prodotta da WIT STUDIO (Attack on Titan (stagioni 1-3); VINLAND SAGA; Ranking of Kings) e CloverWorks (Horimiya; WIND BREAKER; The Elusive Samurai), SPY x FAMILY CODE: White è il debutto alla regia di Takashi Katagiri. La sceneggiatura è scritta da Ichiro Okouchi (Sing a Bit of Harmony; Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury).