Netflix annuncia Barbaric, serie tv basata sul fumetto Vault Comics

13 Maggio 2026
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Il fumetto di Mike Moreci e Nathan Gooden diventerà uno show per la piattaforma streaming.
Barbaric

Agli Upfront Netflix, la piattaforma di streaming ha annunciato di avere dato luce verde alla realizzazione di Barbaric, fantasy drama basato sulla omonima serie a fumetti pubblicata da Vault Comics.

Creata da Mike Moreci e Nathan Gooden, Barbaric è incentrata su un barbaro spietato e volgare, condannato a usare la violenza solo per il bene. Questo lo spinge, insieme alla sua ascia parlante e a una giovane strega, in un viaggio alla scoperta di sé stesso, alla redenzione e alla vendetta.

Sheldon Turner sarà co-showrunner del progetto e lo scriverà in collaborazione con Robert Rovner, che in passato ha lavorato alla serie su Supergirl trasmessa da The CW. A produrre saranno Jennifer Klein, Barry Jossen e Tana Jamieson, Javier Grillo-Marxuach e F.J. DeSanto e Damian Wassel per Vault Comics. Produttori esecutivi saranno l’attore Sam Claflin, Luke Carroll e Michael Stevenson,

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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