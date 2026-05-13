Netflix annuncia Barbaric, serie tv basata sul fumetto Vault Comics

Agli Upfront Netflix, la piattaforma di streaming ha annunciato di avere dato luce verde alla realizzazione di Barbaric, fantasy drama basato sulla omonima serie a fumetti pubblicata da Vault Comics.

Creata da Mike Moreci e Nathan Gooden, Barbaric è incentrata su un barbaro spietato e volgare, condannato a usare la violenza solo per il bene. Questo lo spinge, insieme alla sua ascia parlante e a una giovane strega, in un viaggio alla scoperta di sé stesso, alla redenzione e alla vendetta.

Sheldon Turner sarà co-showrunner del progetto e lo scriverà in collaborazione con Robert Rovner, che in passato ha lavorato alla serie su Supergirl trasmessa da The CW. A produrre saranno Jennifer Klein, Barry Jossen e Tana Jamieson, Javier Grillo-Marxuach e F.J. DeSanto e Damian Wassel per Vault Comics. Produttori esecutivi saranno l’attore Sam Claflin, Luke Carroll e Michael Stevenson,