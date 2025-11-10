Crunchyroll: Il primo adattamento anime di “Hana-Kimi” in piattaforma dal 4 genaio 2026

Preparatevi a vivere una nuova stagione di emozioni e romanticismo! Il celebre classico della commedia romantica Hana-Kimi farà il suo debutto su Crunchyroll il 4 gennaio 2026. Prodotta dallo studio Signal.MD (Nina the Starry Bride) e diretta da Natsuki Takemura (Go! Go! Vehicle Zoo) la nuova serie vedrà la partecipazione speciale del celebre duo J-Pop YOASOBI, che interpreterà sia la sigla di apertura che quella di chiusura. L’anime sarà disponibile in tutto il mondo, esclusa l’Asia, ma inclusa l’India.

La giovane atleta nippo-americana Mizuki è riuscita a farsi trasferire in un liceo giapponese… ma non in una scuola qualsiasi! Per stare vicino al suo idolo, il saltatore in alto Izumi Sano, frequenterà un istituto maschile… fingendosi un ragazzo! Il destino, però, le riserva una sorpresa: Mizuki non solo diventa compagna di classe di Sano, ma anche sua coinquilina. Ora deve fare di tutto per mantenere il segreto in classe, negli spogliatoi e persino nella loro stanza, mentre Sano e i suoi nuovi amici iniziano a legarsi sempre di più alla misteriosa nuova matricola….

STAFF DI PRODUZIONE

Opera originale: Hisaya Nakajo “To You in Full Bloom” (Hakusensha, Hana to Yume Comics)

Regia: Natsuki Takemura

Assistente alla regia: Shigeru Ueda

Composizione della serie: Takao Yoshioka

Character Design: Shiyi Su

Musiche: Masaru Yokoyama

Direttore del suono: Jin Aketagawa

Animation Production: Signal.MD