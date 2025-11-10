Crunchyroll: Il primo adattamento anime di “Hana-Kimi” in piattaforma dal 4 genaio 2026

10 Novembre 2025
di
Annunciata la data di uscita e la partecipazione del duo YOASOBI per la sigla di apertura e chiusura.
HanaKimi

Preparatevi a vivere una nuova stagione di emozioni e romanticismo! Il celebre classico della commedia romantica Hana-Kimi farà il suo debutto su Crunchyroll il 4 gennaio 2026. Prodotta dallo studio  Signal.MD (Nina the Starry Bride) e diretta da Natsuki Takemura (Go! Go! Vehicle Zoo) la nuova serie vedrà la partecipazione speciale del celebre duo J-Pop  YOASOBI, che interpreterà sia la sigla di apertura che quella di chiusura. L’anime sarà disponibile in tutto il mondo, esclusa l’Asia, ma inclusa l’India.

La giovane atleta nippo-americana Mizuki è riuscita a farsi trasferire in un liceo giapponese… ma non in una scuola qualsiasi! Per stare vicino al suo idolo, il saltatore in alto Izumi Sano, frequenterà un istituto maschile… fingendosi un ragazzo! Il destino, però, le riserva una sorpresa: Mizuki non solo diventa compagna di classe di Sano, ma anche sua coinquilina. Ora deve fare di tutto per mantenere il segreto in classe, negli spogliatoi e persino nella loro stanza, mentre Sano e i suoi nuovi amici iniziano a legarsi sempre di più alla misteriosa nuova matricola….

STAFF DI PRODUZIONE

Opera originale: Hisaya Nakajo “To You in Full Bloom” (Hakusensha, Hana to Yume Comics)

Regia: Natsuki Takemura

Assistente alla regia: Shigeru Ueda

Composizione della serie: Takao Yoshioka

Character Design: Shiyi Su

Musiche: Masaru Yokoyama

Direttore del suono: Jin Aketagawa

Animation Production: Signal.MD

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli