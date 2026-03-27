One Piece torna su Crunchyroll questa primavera

Toei Animation e Crunchyroll annunciano il ritorno di One Piece in simulcast su Crunchyroll questa primavera nella regione EMEA, con l’inizio dell’arco narrativo di Elbaf, che segna un nuovo capitolo del fenomeno anime mondiale e del viaggio della ciurma di Cappello di Paglia. Dopo una pausa di tre mesi seguita alla conclusione dell’arco di Egghead – Parte 2, questo nuovo arco prenderà il via dal 5 aprile 2026. Ogni domenica sarà disponibile un nuovo episodio.
Dopo essere riusciti a fuggire dall’isola tecnologica di Egghead, la ciurma si mette sulla rotta di una destinazione leggendaria. Alleati coi pirati giganti, raggiungono infine Elbaf, la Terra dei Giganti tanto attesa. Dopo essere riusciti a fuggire dall’isola tecnologica di Egghead, la ciurma si mette sulla rotta di una destinazione leggendaria. Alleati coi pirati giganti, raggiungono infine Elbaf, la Terra dei Giganti tanto attesa. Assisteremo a nuovi incontri coi giganti e ricongiungimenti a lungo attesi. Un colossale nuovo capitolo sta per iniziare, mentre la ciurma procede verso un’avventura senza pari, alla ricerca del tesoro ultimo, il “One Piece”!