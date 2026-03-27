One Piece torna su Crunchyroll questa primavera

27 Marzo 2026
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L’arco narrativo di Elbaf accompagna la ciurma di Cappello di Paglia in nuove grandi avventure.
One Piece Elbaph Arc

Toei Animation e Crunchyroll annunciano il ritorno di One Piece in simulcast su Crunchyroll questa primavera nella regione EMEA, con l’inizio dell’arco narrativo di Elbaf, che segna un nuovo capitolo del fenomeno anime mondiale e del viaggio della ciurma di Cappello di Paglia. Dopo una pausa di tre mesi seguita alla conclusione dell’arco di Egghead – Parte 2, questo nuovo arco prenderà il via dal 5 aprile 2026. Ogni domenica sarà disponibile un nuovo episodio.

Dopo essere riusciti a fuggire dall’isola tecnologica di Egghead, la ciurma si mette sulla rotta di una destinazione leggendaria. Alleati coi pirati giganti, raggiungono infine Elbaf, la Terra dei Giganti tanto attesa. Dopo essere riusciti a fuggire dall’isola tecnologica di Egghead, la ciurma si mette sulla rotta di una destinazione leggendaria. Alleati coi pirati giganti, raggiungono infine Elbaf, la Terra dei Giganti tanto attesa. Assisteremo a nuovi incontri coi giganti e ricongiungimenti a lungo attesi. Un colossale nuovo capitolo sta per iniziare, mentre la ciurma procede verso un’avventura senza pari, alla ricerca del tesoro ultimo, il “One Piece”!

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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