SBE presenta il nuovo volume di Senzanima

Comunicato stampa

Arriva l’11 settembre 2026 in libreria e fumetteria DEMONI, diciannovesimo capitolo della serie SENZANIMA che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti.

Nuove avventure attendono i mercenari Senzanima che, da Vetwadàrt e i suoi lussuosi bordelli, si spostano a Oriente, nell’Enclave dei Grandi Laghi, un luogo popolato da una fitta schiera di spiriti e demoni affamati di carne umana.

Il volume è sceneggiato da Luca Enoch ed è disegnato da Federico Ferniani, autore molto apprezzato nel panorama della BD francese. I colori sono di Paolo Francescutto e l’illustrazione di copertina è di Mario Alberti.

Il volume è arricchito dalla postfazione Gli spiriti dell’Enclave. Una versione del fumetto con una copertina variant sarà disponibile esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e sullo shop online del sito SBE.

Senzanima vol. 19 – Demoni

Luca Enoch, Federico Ferniani, Paolo Francescutto, Mario Alberti

Sergio Bonelli Editore, 2026

80 pagine, cartonato, colori – 23,00 €

ISBN: 9791256292356 – 9791256292288 (variant cover)